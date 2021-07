Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Πλούσιες είναι για σήμερα, 14η μέρα του Ιουλίου οι προβλέψεις των ζωδίων.

Aναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός:Έχετε τα δεδομένα σας όλα ανοιχτά και έχετε και τους κατάλληλους ανθρώπους που θα σας δώσουν τις λύσεις σας και σε συμβουλευτικό χαρακτήρα και να αντιληφθείτε τις πρακτικές λύσεις… Ερωτικά, αφήνεστε περισσότερο και επιτρέπετε στον εαυτό σας αλλά και στους άλλους η σχέση σας να πάρει πιο κοινωνική μορφή… Επαγγελματικά, αντιλαμβάνεστε τα οφέλη από την ομαδική εργασία!

Ταύρος: Η μέρα για εσάς έχει αλλαγή διάθεσης και σας στρέφει το ενδιαφέρον στην εργασία και στις επαφές με ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις σε ψηλότερο επίπεδο από εσάς… Ερωτικά, αντιλαμβάνεστε ότι η επικοινωνία είναι αυτή που πάσχετε, γι’ αυτό θα επιστρατεύετε όλη την καλή σας διάθεση για να δείτε πως μπορείτε να μάθετε κάτι που σας ενδιαφέρει, αλλά και πως μπορείτε να το αλλάξετε και να το προσαρμόσετε στα σημερινά δεδομένα!

Δίδυμοι: Πολύ καλή η μέρα αυτή για εσάς γιατί έχετε και τον τρόπο να λύνετε τα θέματά σας στην εργασία με μεγάλη ευκολία αλλά και να βρίσκετε ανθρώπους που σας είναι χρήσιμοι και να μοιράζεστε μαζί τους όλα σας τα θέματα… Ερωτικά, μοιράζεστε μαζί τις επιδιώξεις σας και τώρα δίνετε και λεπτομέρειες… Επαγγελματικά, μην απογοητεύεστε από προβλήματα που ανακύπτουν, γιατί μπορείτε να τα προσπεράσετε!

Καρκίνος: Η μέρα για εσάς έχει αυξημένο ερωτικό ενδιαφέρον και σκέφτεστε να κάνετε κινήσεις που θα σας δώσουν απαντήσεις και θα αφήσουν πίσω την όποια ανασφάλεια… Είστε κτητικοί αλλά δε θέλετε να το δείξετε κιόλας, γι’ αυτό παρακολουθείτε από μακριά όλα αυτά που σας συμβαίνουν… Ευκαιρία για καλές οικονομικές ρυθμίσεις και όχι μόνο σήμερα, αλλά από σήμερα μπαίνετε σε διαδικασία να το κάνετε πράξη… Σωστή διαχείριση κάνετε με καλούς οικονομικούς όρους!

Λέων: Σημαντική η σημερινή μέρα για εσάς όπου μπορείτε να κάνετε και τις συνεργασίες σας πιο στενές και κυρίως να έχετε δίκαια κριτήρια στις αποφάσεις σας… Ερωτικά, αν θέλετε περισσότερη δέσμευση, αυτή θα έρθει πολύ εύκολα.. Επαγγελματικά, είστε έτοιμοι να μπείτε σε καινούργιες συνεργασίες είτε επεκτείνοντας τις ήδη υπάρχουσες, είτε τολμώντας κάτι εντελώς καινούργιο! Η καλή ομαδική εργασία πάντως επιβραβεύεται!

Παρθένος: Ενώ το ερωτικό παιχνίδι ήταν κάτι που σας έδινε ικανοποίηση και μέσω της ανταπόκρισης αλλά πάντα με πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής, τώρα περνάτε σε πιο προγραμματισμένες κινήσεις στα ερωτικά σας… Αρχίζοντας από το να προσπαθείτε να φτιάξετε την εξωτερική σας εμφάνιση, αλλά και να προσέχετε τη διατροφή σας… Επαγγελματικά, είστε καλοί διαπραγματευτές αλλά και καλοί ακροατές… Οπότε, ξέρετε που να στηρίζεστε και τι να περιμένετε από αυτούς που συνδιαλέγεστε!

Ζυγός: Το ερωτικό παιχνίδι μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα για εσάς αφού όλα πλέον δείχνουν ότι είστε ανοιχτοί και αποδεχτοί για να το εφαρμόσετε με επιτυχία… Βέβαια θέλετε να έχετε την πρωτοβουλία και να βάλετε τους όρους σας… Επαγγελματικά, το ζητούμενό σας είναι οι οικονομικές απολαβές αλλά αυτή τη φορά το διεκδικείτε με δυναμισμό μεν, αλλά χωρίς εντάσεις!

Σκορπιός: Η σημερινή μέρα για εσάς είναι άκρως κοινωνική και μάλιστα προσφέρει και ευκαιρίες για καινούργιες γνωριμίες … Ερωτικά, θα έρθει η ώρα που θα κάνετε και πιο ουσιαστικές κινήσεις, αλλά προς το παρόν παρακολουθείτε στενά τα γεγονότα και επεμβαίνετε δυναμικά, όπου χρειάζεται… Επαγγελματικά, καλύτερα να περιμένετε μία έκπληξη αλλά καλό θα είναι να την οριστικοποιήσετε κιόλας για να μην χάσετε κάτι που είναι προνόμιο δικό σας!

Τοξότης: Η μέρα για εσάς έχει ευχάριστες ειδήσεις που έρχονται να σας αποδείξουν και ότι κάτι εξελίσσετε όπως θα θέλατε, αλλά και ότι μπορείτε να ελπίζετε σε ακόμα μεγαλύτερες προεκτάσεις… Πάντως βλέπετε ότι σας προσεγγίζουν με καλή διάθεση και οι συνεργάτες σας… Το ζητούμενο είναι να έχετε υποστήριξη και από ανώτερα κλιμάκια.. Ερωτικά, νιώθετε ότι έχετε πολλές επιλογές, οπότε είναι δύσκολο να εστιάσετε σωστά σε αυτή που σας ενδιαφέρει περισσότερο!

Αιγόκερως: Σας απασχολούν τα ερωτικά σας ειδικά όταν μεταβάλλονται τάχιστα οι συνθήκες και αυτό που σας απασχολεί είναι η αμοιβαιότητα και σε ποιο βαθμό υπάρχει… Επαγγελματικά, συνδέστε τις δημιουργικές δράσεις με οικονομικές δράσεις με οικονομικό αποτέλεσμα, και τότε θα πετύχετε περισσότερα… Πάντως αν έχετε αμφιβολίες για τα οικονομικά σας και τον τρόπο διαχείρισής τους σήμερα βλέπετε πιο καθαρά τα δεδομένα σας!

Υδροχόος: Γενικότερα είστε πολύ τολμηροί στα ερωτικά σας… Ειδικότερα έχετε καταλάβει ότι το να είστε σε θέση άμυνας και σχεδόν ταυτόχρονα επίθεσης δε σας βοήθησε πουθενά… Αρχικά αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει συνεννόηση και να μην χρειάζεται να λέτε πολλά αλλά να συνεννοείστε… Στα επαγγελματικά σας, οι συνεργάτες σας περιμένουν από εσάς μία απάντηση που θα τους βοηθήσει να χαράξουν και την επόμενη κίνηση… Εσείς είστε έτοιμοι να το ανακοινώσετε!

Ιχθύες: Η μέρα για εσάς απαιτεί συγκέντρωση γιατί θέλετε να εργαστείτε σε ένα θέμα που δε θέλετε οι άλλοι να το γνωρίζουν… Ερωτικά πάντως έχετε δεύτερες σκέψεις και διλήμματα και για το αν φέρεστε δίκαια, αλλά και αν είστε ευχαριστημένοι από την ερωτική σας ζωή γενικά… Αυτό θα σας αναγκάσει σχεδόν να είστε και πιο απόλυτοι στις αποφάσεις σας… Οικονομικά συνεχίζετε και επενδύετε σε κάτι που πιστεύετε ότι θα αποδώσει και έχει να κάνει με τις γνώσεις σας!

Πηγή: fthis.gr