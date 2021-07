Κόσμος

Ιταλία: Οδηγός βγάζει παιδιά από φλεγόμενο σχολικό (βίντεο)

Τη ζωή δεκάδων παιδιών έσωσε ο οδηγός ενός σχολικού λεωφορείου που κατάλαβε εγκαίρως ότι υπάρχει πρόβλημα.

Ένας οδηγός σχολικού στην Ιταλία έσωσε 25 παιδιά, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ βρισκόταν σε τούνελ του Μιλάνου.

Επτά παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, για εξετάσεις, λόγω της εισπνοής καπνού, κανενός όμως η κατάσταση της υγείας δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η άμεση αντίδραση του οδηγού, απέτρεψε μια τραγωδία.

Ο οδηγός συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πάει καλά, λίγο αφού μπήκε στο τούνελ, σταμάτησε και είπε στα παιδιά να κατεβούν από το όχημα.

Το λεωφορείο τότε, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τα παιδιά ήταν σε τέτοια κατάσταση, που δεν χρειάστηκε καν ασθενοφόρο για να τα μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του ατυχήματος είναι υπό διερεύνηση.