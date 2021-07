Life

Χάρι και Μέγκαν υποψήφιοι για Emmy

Επίσημα υποψήφιοι για βραβείο Emmy είναι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ είναι επίσημα υποψήφιοι για βραβείο Emmy το 2021.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ θα μπορούσαν να προσθέσουν επίσημα την υποψηφιότητα για Emmy στον ήδη μακρύ κατάλογο των επιτευγμάτων τους. Η συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ είναι υποψήφια για Emmy στην κατηγορία Καλύτερης Ενημερωτικής Σειράς ή Ειδικού Προγράμματος.

Στην εκρηκτική συνέντευξή του ζευγαριού, η οποία προβλήθηκε τον Μάρτιο, δεν αποκρύφθηκε τίποτα. Μίλησαν για τον χρόνο που πέρασαν με τη βασιλική οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τα ρατσιστικά σχόλια για το μεγαλύτερο παιδί τους, Άρτσι.

Η Μέγκαν μίλησε επίσης λεπτομερώς για την ψυχική της ασθένεια και τις αυτοκτονικές της σκέψεις.

Τη συνέντευξη είδαν περισσότεροι από 17 εκατομμύρια άνθρωποι την πρώτη νύχτα προβολής στις ΗΠΑ. Το επόμενο βράδυ μεταδόθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χάρι και η Μέγκαν διεκδικούν το βραβείο Emmy με αντίπαλους τις εκπομπές του Ντέιβιντ Λέτερμαν «My Next Guest Needs No Introduction», «United Shades of America W. Kamau Bell», «VICE» και «Stanley Tucci: Searching for Italy».

Με την απονομή των βραβείων Emmy αναγνωρίζονται επιτεύγματα στον τηλεοπτικό τομέα.

Τρεις συναφείς, αλλά ξεχωριστοί, οργανισμοί απονέμουν τα βραβεία: η Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (Academy of Television Arts & Sciences - ATAS), η Εθνική Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (National Academy of Television Arts and Sciences - NATAS) και η Διεθνής Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (International Academy of Television Arts and Sciences – IATAS).

