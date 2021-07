Οικονομία

Κορονοϊός - Θεοχάρης: Δεν ευθύνεται ο τουρισμός για την αύξηση των κρουσμάτων

Όπως εξήγησε ο κ. Θεοχάρης, το άνοιγμα του τουρισμού ήταν προσεκτικό και σχεδιασμένο και δεν προκαλεί ζημία.

Δεν ευθύνονται ο τουρισμός και οι αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα, ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, από το βήμα της υβριδικής εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και το υπουργείο Τουρισμού με θέμα «Η επόμενη μέρα του Ελληνικού Ξενοδοχείου, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά μέσα».

Όπως εξήγησε ο κ. Θεοχάρης, με βάση τα στατιστικά στοιχεία ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, το άνοιγμα του τουρισμού ήταν προσεκτικό και σχεδιασμένο και δεν προκαλεί ζημία.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο σε 100.000 δειγματοληψίες στις πύλες εισόδου της χώρας διαγνώσθηκαν μόλις 74 θετικά κρούσματα στον κορονοϊό με τον δείκτη θετικότητας να ανέρχεται σε 0,07%.

Στα χερσαία σύνορα ο βαθμός θετικότητας ήταν σε 0,01% και στα αεροδρόμια στο 0,09%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Χάρης Θεοχάρης.