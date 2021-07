Κοινωνία

Πετράλωνα: Νεκρός ο 37χρονος που είχε εξαφανιστεί

Ταυτοποιήθηκε η σορός που είχε βρεθεί πριν από μέρες στην περιοχή της Καλλιθέας. Διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον 37χρονο.



Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του Αποστολά Θωμά, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή των Πετραλώνων στις 19 Ιουνίου.

Για την εξαφάνιση του 37χρονου είχε ενεργοποιηθεί και η υπηρεσία Missing Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως έγινε γνωστό σήμερα ταυτοποιήθηκε η σορός που είχε βρεθεί στις 21/06/2021 στην περιοχή της Καλλιθέας. .



Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται ακόμη από τις αρμόδιες αρχές.

Σε ανακοίνωση του «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει:

"Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του Αποστολά Θωμά, καθώς σήμερα ενημερωθήκαμε από τις αρμόδιες αρχές ότι ταυτοποιήθηκε η σορός που είχε βρεθεί στις 21/06/2021 στην περιοχή της Καλλιθέας . Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται ακόμη από τις αρμόδιες αρχές.

Αν και η εξαφάνιση του Αποστολά Θωμά δηλώθηκε στις 25/06/2021, δεν κατέστη δυνατή η άμεση ταυτοποίηση της σωρού και έτσι η μεγάλη καθυστέρηση στην διαδικασία μεγέθυνε την ανησυχία και την αγωνία των δικών του ανθρώπων . «To Χαμόγελο του Παιδιού» θέλει να εκφράσει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια."

