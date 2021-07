Κοινωνία

Νέα μέτρα: Έλεγχος επιβίβασης στα πλοία από το Λιμενικό

Αναλαμβάνει το Λιμενικό τον έλεγχο επιβίβασης στα πλοία. Πόση ώρα πριν πρέπει να είναι στο λιμάνι ο ταξιδιώτης.

Τους ελέγχους για την επιβίβαση στα πλοία αναλαμβάνουν από αύριο, Πέμπτη 15 Ιουλίου, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια σημερινής σύσκεψης υπό τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, με την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος.

Αυτή η απόφασή διασφαλίζει την πληρότητα στους ελέγχους και κατά συνέπεια τη μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας των επιβατών, που αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο κ. Πλακιωτάκης, μετά το πέρας της σύσκεψης δήλωσε: «Ζητώ τη συνεργασία όλων όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοία. Παρακαλώ να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα, να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα προστασίας, να ακολουθούν τις υποδείξεις των γυναικών και των ανδρών του Λιμενικού Σώματος. Επίσης, για την διευκόλυνσή τους, να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου. Με εμβολιασμό, τήρηση των μέτρων και υπευθυνότητα, μπορούμε να χαρούμε υγιείς το φετινό καλοκαίρι».

