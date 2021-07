Life

Καλοκαίρι: tips για να μην πάρεις κιλά!

Πως μπορείς να μην παχύνεις στην διάρκεια του καλοκαιρού και των διακοπών σου.

Οι καλοκαιρινές διακοπές πλησιάζουν ή και για πολλούς έχουν ξεκινήσει ήδη! Ταυτόχρονα ξεκινάει και το άγχος μερικών από εμάς για το πώς θα αποφύγουν τους καλοκαιρινούς διατροφικούς πειρασμούς. Οι διακοπές όμως δε θέλουν άγχος, θέλουν σύστημα και μικρά tips ώστε η δίαιτά σου να μην «αποτύχει» και να μην πάρεις κιλά.

Το καλοκαίρι βοηθάει

Θεωρητικά, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν το καλοκαίρι ευνοούν την υιοθέτηση μίας διατροφής πλούσιας σε φρούτα, λαχανικά, χυμούς και νερό. Επιπλέον, συνδυάζοντας την παραπάνω διατροφή με την αυξημένη φυσική δραστηριότητα που επίσης μπορούν να προσφέρουν οι διακοπές, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο απλά.

Το κολύμπι, οι περίπατοι, τα παιχνίδια στην παραλία μπορούν να γίνουν πολύτιμοι σύμμαχοι στην προσπάθειά να διατηρήσουμε το βάρος μας σε φυσιολογικά επίπεδα και το σώμα μας σε φόρμα.

Όπως φαίνεται στη θεωρία όλα ακούγονται ιδανικά, στην πράξη όμως; πως θα μπορέσουμε να αντισταθούμε στις «διατροφικές» κραιπάλες , των καλοκαιρινών διακοπών, στα παραθαλάσσια ταβερνάκια και ουζερί ή στα μπαρ της παραλίας;

Η απάντηση στον παραπάνω προβληματισμό βρίσκεται στο να εφαρμόσουμε τους βασικούς κανόνες της ισορροπημένης διατροφής και να μην υπερκαταναλώσουμε φαγητό ή αλκοόλ. Συγκεκριμένα, μπορούμε να απολαύσουμε γευστικά τις καλοκαιρινές διακοπές χωρίς τύψεις έχοντας υπόψιν μερικούς κανόνες.

