Κορονοϊός - Το ΟΠΑ καλεί τους φοιτητές να εμβολιαστούν

Μήνυμα με το οποίο προτρέπουν τους φοιτητές σε άμεσο εμβολιασμό απευθύνουν οι πρυτανικές Αρχές.

Μήνυμα με το οποίο προτρέπουν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε άμεσο εμβολιασμό απευθύνουν οι πρυτανικές Αρχές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), ενώ πριν από λίγες ημέρες μήνυμα «για τη σημασία των εμβολιασμών», είχε στείλει και ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος.

Συγκεκριμένα, οι πρυτανικές Αρχές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), αναφέρουν: «Τον τελευταίο ενάμισι χρόνο έχουμε όλοι περάσει δύσκολες στιγμές λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Υποστήκαμε οδυνηρές απώλειες συγγενών, φίλων, συμπολιτών μας και ζήσαμε αυστηρά περιοριστικά μέτρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέτρα που ανέστειλαν τις καθημερινές λειτουργίες και συνήθειές μας.

Οι αυστηροί περιορισμοί ήταν ιδιαίτερα επαχθείς για όλους μας που, ξαφνικά, είδαμε τον μέχρι τότε τρόπο ζωής μας να ανατρέπεται ριζικά: δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθερα έξω, να δούμε τους φίλους μας, να έρθουμε στο Πανεπιστήμιο να παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε δια ζώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Όμως, όσο κι αν φαίνονταν αφόρητοι οι περιορισμοί αυτοί, ήταν ο μοναδικός τρόπος για να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας μέχρι η επιστήμη να καταφέρει να κατασκευάσει τα εμβόλια που θα εξασφάλιζαν την απαραίτητη ανοσία στους πολίτες παρέχοντας ταυτόχρονα στις κοινωνίες τη δυνατότητα επιστροφής τους στην προηγούμενη, προ πανδημίας, κανονικότητα. Αυτό έγινε τελικά δυνατό με την παραγωγή των εμβολίων η χρήση των οποίων μας προστατεύει αποτελεσματικά απέναντι στον κορονοϊό και μας προσφέρει τη θετική προοπτική να μπορούμε πάλι να κάνουμε όσα στερηθήκαμε επί τόσο μεγάλο διάστημα.

Όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, είναι αναμφισβήτητο πως μόνο τα εμβόλια μας προσφέρουν μια ισχυρή προστασία απέναντι στον κορονοϊό, όχι μόνο σε εμάς που το κάνουμε, αλλά και σε όλα τα άτομα με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή. Κάνοντας το εμβόλιο θωρακίζουμε υγειονομικά τους εαυτούς μας αλλά και τους άλλους, είναι συνεπώς μια σοβαρή πράξη αλληλεγγύης και ευθύνης.

Όλοι εμείς που θέλουμε να ξαναβρεθούμε στα αμφιθέατρα, που επιθυμούμε να βγούμε ξέγνοιαστα πάλι να διασκεδάσουμε σε μεγάλες παρέες, που βιαζόμαστε να ξαναπάρουμε πίσω τη ζωή που στερηθήκαμε τόσο καιρό, αλλά που ταυτόχρονα δεν θέλουμε να αρρωστήσουν εξαιτίας μας αγαπημένα πρόσωπα, μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά με το εμβόλιο.

Ο εμβολιασμός μας είναι μια πράξη ανθρώπινης αλληλεγγύης, κοινωνικής ευθύνης και εμπιστοσύνης στην επιστήμη αφού θα ενισχύσει σημαντικά τη συλλογική υγεία και θα επιταχύνει την επιστροφή όλων μας στην κανονικότητα».

