Πολιτική

Κορονοϊός - Κεραμέως: Κανονικά τον Σεπτέμβριο σχολεία και πανεπιστήμια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την πιθανότητα να ενταχθούν στο σύστημα υποχρεωτικού εμβολιασμού και οι εκπαιδευτικοί και το ενδεχόμενο για εμβολιασμό παιδιών 12 έως 15 ετών.

Το μήνυμα ότι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν κανονικά τον Σεπτέμβριο, έστειλε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Παντού», η υπουργός ερωτήθηκε αρχικά αν υπάρχει πιθανότητα να ενταχθούν στο σύστημα υποχρεωτικού εμβολιασμού και οι εκπαιδευτικοί. «Τρεις στους τέσσερις εκπαιδευτικούς μας, το 73%, έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει ραντεβού. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ αυτή την ανταπόκριση. Ομως χρειαζόμαστε περισσότερους εμβολιασμούς. Απευθύνω πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές μας να εμβολιαστούν. Πέρυσι είχαμε την πανδημία, όμως δεν είχαμε αυτό το υπερόπλο που έχουμε σήμερα, το εμβόλιο» ήταν η απάντηση της Νίκης Κεραμέως.

Για το ενδεχόμενο να θεσπιστούν κυρώσεις για τους εκπαιδευτικούς που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, η υπουργός είπε πως «όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται».

«Παρακολουθούμε την εξέλιξη της πανδημίας. Δεν έχουμε άλλη απόφαση πέρα από όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και οι άλλοι υπουργοί. Πρέπει να παρακινήσουμε τον πληθυσμό να εμβολιαστεί. Οι πιθανότητες να νοσήσει ένας ανεμβολίαστος είναι πάρα πολύ υψηλές», ανέφερε, ακόμα, η υπουργός Παιδείας.

Ερωτηθείσα αν υπάρχει σχεδιασμός για τον εμβολιασμό παιδιών 12 έως 15 ετών, η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι «έχει δοθεί πράσινο φως για εμβολιασμό παιδιών από 15 έως 17 ετών και ανοίγει η σχετική πλατφόρμα αύριο. Συζητάμε τακτικά με την επιτροπή, υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που χορηγούν το εμβόλιο από τα 12».

Αφού διευκρίνισε ότι δεν έχει γίνει καμία συζήτηση μέχρι στιγμής για υποχρεωτικό εμβολιασμό μαθητών, η υπουργός Παιδείας είπε:

«Από τον Σεπτέμβριο πάμε σε κανονική λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών. Με ανοιχτά πανεπιστήμια, σχολεία, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης κ.ό.κ. Εχουμε το όπλο του εμβολίου, όμως θέλουμε ακόμα δρόμο για να χτίσουμε το τείχος ανοσίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος: Βίντεο ντοκουμέντο από το μαχαίρωμα ανηλίκων σε 14χρονο

Νέα μέτρα: Έλεγχος επιβίβασης στα πλοία από το Λιμενικό

Euroleague: Το πρόγραμμα των “αιωνίων” για τη νέα σεζόν