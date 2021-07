Πολιτική

Τσίπρας για Παππά και πανδημία: λιποτάκτης ο Μητσοτάκης, πρέπει να κάτσει στο εδώλιο

Επίθεση κατά του Πρωθυπουργού για την διαχείριση της πανδημίας εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που σήκωσε «ασπίδα» για τον στενό συνεργάτη του.

«Στο εδώλιο, στη συνείδηση του λαού, δεν κάθεται ο Παππάς, αλλά ο Μητσοτάκης, για τα χατίρια της διαπλοκής», τόνισε μιλώντας στην Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, στην συζήτηση για τον Νίκο Παππά και τις ευθύνες του για τις τηλεοπτικές άδειες, με την ολοκλήρωση της οποίας θα γίνει η ψηφοφορία, με το ερώτημα της παραπομπής του ή μη σε Ειδικό Δικαστήριο.

Όπως είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή, «Η απουσία του κ. Μητσοτάκη αποτελεί όχι μόνο ένδειξη πολιτικής δειλίας αλλά και παραδοχή ήττας του. Η ΝΔ παραδέχεται πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για τη βασική κατηγορία, είναι κατάντια του κ. Μητσοτάκη. Αντί να συζητάμε για την πανδημία που πάλι θεριεύει, για το άγχος των πολιτών, συζητάμε για το πώς θα στήσετε Ειδικό Δικαστήριο για τον πολιτικό σας αντίπαλο και αναγκαστήκατε να αποσύρετε τη βασική σας κατηγορία. Η Κυβέρνηση είναι απούσα και ο Πρωθυπουργός λιποτάκτης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήρθε χθες για να μιλήσει για το δρόμο, αλλά για να πάρει δρόμο σήμερα και να κρυφτεί».

Έχοντας διαρκώς στραμμένα τα πυρά του στον Πρωθυπουργό, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «Κρύβεται από τις δήθεν αποφάσεις των ειδικών που τους έχει κάνει ασπίδα. Έχουν στόμα και μιλάνε. Διαρκώς καλώ σε ενότητα, ο κ. Μητσοτάκης διαρκώς επιτίθενται. Ποιος έλεγε πριν δύο μήνες ότι είμαστε στο τελευταίο μίλι; Ποιος έλεγε ότι θα έχουμε καλοκαίρι κανονικότητας; Ποιος πανηγύριζε για δεύτερη φορά ότι νίκησε τον κορονοϊό; Ποιος έλεγε στους πολίτες πετάξτε τις μάσκες; Ποιος έδινε εντολή στα πακιστανικά τηλέφωνα να περνάνε κρούσματα ενώ οι πολίτες έτρωγαν πρόστιμα; Ποιος έλεγε το Δεκέμβρη ότι κάθε μήνα θα έχουμε 2 εκατ. εμβολιασμούς; Ότι το 70% των πολιτών τον Ιούνιο θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι; Εγώ σας φταίω; Ο κ. Μητσοτάκης τα έλεγε και για αυτό κρύβεται».

Σε ότι αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό συγκεκριμένων ομάδων εργαζόμενων, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε «Γιατί δεν πήρατε την απόφαση για τον αυτονόητο υποχρεωτικό εμβολιασμό υγειονομικών έξι μήνες πριν και το ανοίγετε τώρα; Το κάνετε μόνο και μόνο για να κρύψετε την παταγώδη αποτυχία σας, για να κρυφτείτε πίσω από το διχασμό. Για να γλιτώσετε από την πιθανότητα να στραφούν τελικά όλοι εναντίον σας».

«Δεν θα ακολουθήσουμε τον ολισθηρό δρόμο. Εμείς είμαστε εδώ για να ενώνουμε τον κόσμο και όχι να χωρίζουμε. Δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε ότι ο εμβολιασμός όλων είναι απαραίτητος. Η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία, για αυτό διχάζει αντί να ενώνει. Στο εδώλιο της συνείδησης του λαού μας, δεν θα κάτσει ο Νίκος Παππάς. Έχει καταλάβει τη θέση ήδη ο κ. Μητσοτάκης. Για να φανεί αρεστός στους «νταβατζήδες» που έλεγε ο Κώστας Καραμανλής κάνει το σημερινό φιάσκο της Προανακριτικής», είπε ο κ. Τσίπρας.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμπλήρωσε «Δεν θα ξεχάσουν ποτέ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους έκανε δωράκια αλλά τους έβαλε να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Αυτό πληρώνει σήμερα ο Παππάς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι επιχειρήσαμε να επιβάλουμε κοινούς κανόνες, να πληρώσουν στο κράτος το τίμημα για τις τηλεοπτικές άδειες. Παράβαση καθήκοντος της δικής σας κυβερνητικής κανονικότητας, που είναι να εξυπηρετείς όχι τα συμφέροντα του Δημοσίου αλλά της διαπλοκής. Τον έναν τον πάτε σε Ειδικό Δικαστήριο γιατί έβαλε το μαχαίρι στο κόκκαλο για τις μίζες σε γιατρούς και υπουργούς των κυβερνήσεων σας και τον άλλον γιατί έβαλε στο δημόσιο ταμείο τα λεφτά των νταβατζήδων, που έλεγε ο Κώστας Καραμανλής. Στήστε τα αυτά τα ειδικά δικαστήρια, είναι παράσημά μας».

« Δεν μπορείτε να μας κατηγορήσετε για ένα ευρώ, όσο και να ψάξετε. Αυτό είναι που σας πονάει. Ότι τα δικά μας στελέχη δεν έστηναν οφσόρ και Panama Papers, ούτε δεν ξέρουν τι συμβαίνει στο πόθεν έσχες τους. Μπορείτε να πείτε εσείς το ίδιο; Θέλετε να συζητήσουμε για το σκάνδαλο απευθείας αναθέσεων; Μετά την μηνυτήρια αναφορά στην κα Νικολάου, από εκεί που έδινε τρεις απευθείας αναθέσεις την ημέρα, ξαφνικά σταμάτησε το άθλημα. Από τότε δεν έχει ξοδέψει ούτε για ένα στυλό. Τι έγινε, δεν έχουν ανάγκες τώρα τα σωφρονιστικά ιδρύματα;», ανέφερε.

Συγχαρητήρια στο «κορίτσι» της διπλανής πόρτας»

Αναφερόμενος στην υπόθεση της 19χρονης στην Ηλιούπολη, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε «Θέλω να πω ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ για ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας. Η κοπέλα αυτή, γνωστή ως σερβιτόρα είναι η ηρωίδα της διπλανής πόρτας. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για την στάση της Πολιτείας. Ακόμα περιμένουμε απαντήσεις από το ΠΡΟΠΟ και τη ΝΔ. Γιατί δεν έχουν δοθεί ακόμα τα στοιχεία και η φωτογραφία των εμπλεκομένων στη δημοσιότητα, όπως κάνουν οι Αρχές σε κάθε μα κάθε αντίστοιχη περίπτωση; Για να αναγνωριστούν και από άλλα θύματα, να ανοίξουν τα στόματα και να ξεριζωθεί αυτό το καρκίνωμα;»

«Καταλαβαίνετε ότι το μήνυμα που στέλνετε είναι «μην μιλάτε»; Καταλαβαίνετε ότι φαίνεστε σαν να θέλετε κάποιους να καλύψετε; Όπως φαίνεται πως κάποιοι έκαναν, όταν για 12 ώρες απαγόρευαν στο θύμα να μιλήσει με τους δικηγόρους της και της συμπεριφέρονταν σαν να ήταν η ίδια ο εγκληματίας; Και την πίεζαν να πάρει δικηγόρους που θα της συστήσουν οι ίδιοι. Σας ρωτώ λοιπόν : Γιατί από χθες δεν απαντάτε: Είναι ή δεν είναι ο συλληφθείς αστυνομικός μέλος της Νέας Δημοκρατίας κύριοι; Αν δεν είναι, πείτε το. Αν είναι αποπέμψτε τον. Ή νομίζετε ότι θα περάσει και αυτό στα ψιλά; - Είναι όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο; Δεν θα πω τίποτα άλλο για τον κ. Μητσοτάκη. Θα περιμένω να είναι εδώ και να με κοιτά στα μάτια», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Πελώνη: νέο παραλήρημα Τσίπρα

Η Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, για την τοποθέτηση του Aρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ένα νέο παραλήρημα επί παντός του επιστητού, ο κ. Τσίπρας επιχείρησε να αποπροσανατολίσει από το βασικό θέμα της σημερινής συζήτησης στη Βουλή που είναι οι “αρμοί” που προσπάθησε να ελέγξει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να στήσει ένα δικό του καθεστώς. Κουνάει το δάχτυλο με περισσό θράσος, αντί να απολογηθεί για τα όσα αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια της Προανακριτικής και οδήγησαν στην πρόταση παραπομπής του στενού συνεργάτη και κορυφαίου Υπουργού του, κ. Παππά για ένα βαρύτατο αδίκημα για δημόσιο λειτουργό: την παράβαση καθήκοντος. Γι’ αυτήν θα κληθούν να ψηφίσουν οι βουλευτές. Αντί λοιπόν να μιλά για ευτελισμό της δημοκρατίας ο κ. Τσίπρας, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του κι ας θυμηθεί τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησής του».





