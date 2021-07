Κοινωνία

Άλιμος - Μαχαίρωμα 14χρονου: “βαριά” ποινική δίωξη στους ανήλικους

Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν σε ανακριτή Ανηλίκων.



Βαρύτατες κατηγορίες περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των ανήλικων συλληφθέντων για την επίθεση με μαχαίρι σε άλλον ανήλικο, χθες στον Άλιμο έξω από ταχυφαγείο.

Σε βάρος των ανήλικων απαγγέλθηκαν κατηγορίες που αφορούν τα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος της ληστείας που τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα από κοινού, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχησίας.

Σύμφωνα με την δικογραφία, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε ανήλικο που καθόταν έξω από ταχυφαγείο σε κεντρικό δρόμο του Αλίμου και τον μαχαίρωσαν περισσότερες από μία φορές. Το αγόρι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Κίνητρο των δραστών φέρεται να ήταν η κλοπή του κινητού του θύματος.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, που είδε το φως της δημοσιότητας, με γοργό βήμα κατευθύνονται προς γνωστό στέκι της περιοχής ανήλικοι, εκεί όπου γνώριζαν πως βρίσκεται μία παρέα, με την οποία υπήρξε νωρίτερα μικρή ένταση μεταξύ τους. Βρίσκουν τον 14χρονο, του επιτίθενται, τον χτυπούν με μαχαίρι στα πλευρά και αμέσως όπως διακρίνονται και στο βίντεο οι ανήλικοι απομακρύνονται από το σημείο.

