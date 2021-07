Αθλητικά

Στην Μπαρτσελόνα ο Μέσι με 50% μείωση αποδοχών!

Διέρρευσε σε ισπανικά ΜΜΕ το πλαίσιο της συμφωνίας για το νέο πενταετές συμβόλαιο του Λιονέλ Μέσι με τους “μπλαουγκράνα”.

Ο Λιονέλ Μέσι μένει οριστικά στο... σπίτι του! Μετά από εξαντλητικές διαπραγματεύσεις, η πλευρά του Αργεντινού σούπερ σταρ και η Μπαρτσελόνα έφτασαν σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους, που τυπικά έχει ολοκληρωθεί από τις 30 Ιουνίου.

Παρότι απομένουν αρκετά διαδικαστικά ζητήματα, τα οποία θα αναλάβουν οι δικηγόροι, το πλαίσιο της συμφωνίας διέρρευσε στα ισπανικά ΜΜΕ και περιλαμβάνει νέο πενταετές συμβόλαιο για τον 34χρονο άσο, που δέχθηκε μείωση αποδοχών κατά 50%!

Με τον τρόπο αυτό, ο Μέσι συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των οξύτατων οικονομικών προβλημάτων των “μπλαουγκράνα” και ταυτόχρονα δίνει ευελιξία στη διοίκηση για να ενισχύσει την ομάδα και να δώσει τη δυνατότητα στον ίδιο να διεκδικήσει κι άλλους τίτλους στη “δύση” της καριέρας του.

Σημειώνεται ότι το πενταετές συμβόλαιο δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι ο Λιονέλ Μέσι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ως το 2026 στην Μπαρτσελόνα. Το πιθανότερο σενάριο είναι να παίξει για 2-3 χρόνια ακόμη και στη συνέχεια να αναλάβει ρόλο πρεσβευτή του συλλόγου, πιθανώς στις ΗΠΑ.

