EMA: Από την μετάλλαξη Δέλτα το 90% των κρουσμάτων έως τα τέλη Αυγούστου

"Καμπανάκι" από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Τονίζει ότι είναι απαραίτητες και οι δυο δόσεις του εμβολίου.



Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού θα αντιπροσωπεύει το 90% των στελεχών που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως τα τέλη Αυγούστου, και ότι οι δύο δόσεις εμβολίου κατά της COVID-19 είναι απαραίτητες για την προστασία από την ταχέως διαδεδομένη αυτή παραλλαγή.

Σύμφωνα με τον EMA, «η μετάλλαξη Δέλτα (B.1.617.2) αποτελεί μια παραλλαγή που προκαλεί ανησυχία, καθώς εξαπλώνεται γρήγορα στην Ευρώπη και μπορεί να εμποδίσει τις προσπάθειες για τον έλεγχο της πανδημίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι 40% έως 60% πιο μεταδοτική από την προηγούμενη μετάλλαξη Αλφα (Β.1.1.7) που ήταν η πρώτη σημαντική παραλλαγή που δημιούργησε ανησυχία στην ΕΕ. Επιπλέον, η μετάλλαξη Δέλτα μπορεί να σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας».

Σε όλη την Ελλάδα θα επικρατήσει η μετάλλαξη Δέλτα, τόνισε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1. Όπως είπε στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα. “Σε λίγες ημέρες θα δείτε τι θα γίνει στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα” είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις εκτιμήσεις Σύψα για 20.000 κρούσματα ημερησίως, τόνισε ότι πρέπει να γίνονται 200.000 τεστ την ημέρα για να πετύχουμε αυτό το νούμερο. Τόνισε δε ότι θεωρεί το συγκεκριμένο νούμερο υπερβολικό. “Ας μην έχουμε αυταπάτες ότι τα κρούσματα είναι 3.000 την ημέρα, είναι πολλά περισσότερα. Σύμφωνα με δικό μας μοντέλο, τα ενεργά κρούσματα είναι μεταξύ 70.000 και 100.000. Είναι τα κρούσματα που σωρευτικά νοσούν μέσα σε ένα 14ημερο περίπου” σημείωσε ο κ. Τζανάκης.

