Γεωργιάδης: Εμπορικές εκθέσεις μόνο για εμβολιασμένους

Πότε ανοίγουν τις πύλες τους οι εμπορικές εκθέσεις τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.

Οι εμπορικές εκθέσεις ανοίγουν επίσημα τις πόρτες τους την 1η Σεπτεμβρίου για να υποδεχθούν τόσο την εγχώρια όσο και τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Αυτό γνωστοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στην ειδική έκθεση αμυντικής βιομηχανίας DEFEA - Defence Exhibition Athens, η οποία φιλοξενείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo.

Ο Υπουργός αποτέλεσε τον κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης με θέμα την Ανάπτυξη της Ναυπηγικής Βιομηχανίας της Ελλάδας και μετά την εκδήλωση, μαζί με τον γενικό γραμματέα Εμπορίου, Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, συναντήθηκαν με εκπροσώπους της εγχώριας εκθεσιακής βιομηχανίας με τους οποίους συνομίλησαν για την επανεκκίνηση του κλάδου.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι: «Η Ελλάδα τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και χωρίς να βάζει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ανοίγει τον εκθεσιακό κλάδο από 1η Σεπτεμβρίου για εμβολιασμένους, έτσι ώστε η οικονομία και η επιχειρηματική ζωή να προχωρήσει με υγεία και ασφάλεια. Είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι και βέβαιοι για την επιτυχία του ανοίγματος και θα πάμε πάρα πολύ καλά».

Με την «αλλαγή νοοτροπίας» στην χώρα μας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόνισε πως «νομίζω ότι έχουμε όλο το περιβάλλον για να φτιάξουμε μια ακόμα πολύ επιτυχημένη επένδυση στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας καθ’ ολοκληρίαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι το όραμά μας, για αυτό δουλεύουμε, αυτά τα αποτελέσματα έχουμε φέρει μέχρι σήμερα και αυτά σχεδιάζουμε για το μέλλον». Νωρίτερα, είχε αναφερθεί στα Ναυπηγεία Σύρου, Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, υπογραμμίζοντας πως «ένας από τους πρώτους στόχους της Κυβέρνησης με την ανάληψη των καθηκόντων μας, ήταν να ξαναβάλουμε μπρος τη ναυπηγική βιομηχανία.»

Ο Αλέξης Λαγουδάκης, διευθύνων σύμβουλος του Εκθεσιακού Κέντρου Metropolitan Expo, εκ μέρους των εκθεσιακών φορέων, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες επιδράσεις, η συνολική συνεισφορά των εκθέσεων μεταφράζεται σε χιλιάδες θέσεις εργασίας και η εκθεσιακή δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι εμπορικές εκθέσεις αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις με επιχειρήσεις από άλλες περιοχές της χώρας και το εξωτερικό. Την 1η Σεπτεμβρίου οι εκθέσεις επιστρέφουν».

