Θάνος Αξαρλιάν: Ο Μπακογιάννης στο σημείο της δολοφονίας του (εικόνες)

Μία φωτογραφία όπου αγκαλιάζει τη μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν δημοσίευσε στο Facebook ο δήμαρχος Αθηναίων. Η ανάρτησή του στα social media.



«29 χρόνια τώρα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στις τέσσερεις και τρία πρώτα λεπτά, η μαμά του Θάνου Αξαρλιάν, τα αδέρφια του, η οικογένειά του, οι αγαπημένοι και οι φίλοι του αφήνουν ένα λουλούδι, εκεί που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες. Σήμερα, θα ήταν μόλις 49 ετών. Ο ανιψιός του, ο Στέφανος, έχει τα μάτια του», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

O κ. Μπακογιάννης βρέθηκε κι αυτός στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν για να αποτίσει φόρο τιμής στον αδικοχαμένο τότε 20χρονο φοιτητή.

Ήταν μεσημέρι 14 Ιουλίου 1992 και ο νεαρός φοιτητής περπατούσε στην οδό Καραγιώργη Σερβίας κατευθυνόμενος σε μία εξωτερική δουλειά. Είχε, μόλις, φύγει από το κοσµηµατοπωλείο που διατηρούσε η οικογένειά του. Στη διασταύρωση με την οδό Βουλής η ρουκέτα που εκτόξευσε η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», στοχεύοντας το διερχόμενο όχημα του τότε Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Παλαιοκρασσά, χτύπησε τον 20χρονο, με αποτέλεσμα το θάνατό του.

Λίγες ώρες αργότερα, άγνωστος τηλεφώνησε στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» και ανέλαβε την ευθύνη εκ μέρους της οργάνωσης, ενώ παράλληλα εξέφρασε την λύπη του για τον θάνατο του άτυχου φοιτητή, χαρακτηρίζοντάς τον... «παράπλευρη απώλεια».

Ανακοίνωση για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, στην οποία αναφέρει:

«Ο Θάνος Αξαρλιάν θα ήταν σήμερα 49 χρονών, αν δεν τον δολοφονούσαν οι τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη στις 14 Ιουλίου του 1992. Έχουμε καθήκον να θυμόμαστε. Η διαρκής μάχη κατά της τρομοκρατίας αποτελεί εθνικό και δημοκρατικό μας καθήκον, το οποίο υπηρετεί την ελευθερία και υπηρετείται από την ενότητα. Δυστυχώς κάποιοι, δεν διδάχθηκαν τίποτα και ακόμη και τους προηγούμενους μήνες οργάνωναν διαδηλώσεις υπέρ του εκτελεστή του 20χρονου τότε φοιτητή και τα προηγούμενα χρόνια του έδιναν άδειες για να επισκέπτεται τον τόπο του εγκλήματος. Ημέρες μνήμης σαν τη σημερινή υπογραμμίζουν τη σημασία και την αναγκαιότητα της απόλυτης καταδίκης κάθε μορφής βίας και τρομοκρατίας από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις χωρίς αστερίσκους και μισόλογα.»

