Κοινωνία

Χαλάνδρι: νεκρός από φωτιά σε σπίτι

Τραγική κατάληξη ειχε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης.

(εικόνα αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις του εντόπισαν, το απόγευμα της Τετάρτης, οι πυροσβέστες, έναν άνδρα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στην οδό Δ.Σωτηρίου στο Χαλάνδρι.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Στον τόπο της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία επί της οδού Διδούς Σωτηρίου στο Χαλάνδρι. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα

