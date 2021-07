Κοινωνία

Ομηρία οικογένειας στην Πιερία: Ο πατέρας διέφυγε και ειδοποίησε την Αστυνομία

Οι δράστες απήγαγαν το ζευγάρι και και τα τέσσερα ανήλικα παιδιά του. Απειλούσαν το ένα παιδί και ζητούσαν λύτρα.



Συνελήφθησαν, το απόγευμα της Τρίτης σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, τρεις αλλοδαποί άντρες, σε βάρος των οποίων, καθώς και δύο ακόμα συνεργών τους, σχηματίσθηκε δικογραφία για αρπαγή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το απόγευμα της Δευτέρας σε παραθαλάσσια περιοχή του Δήμου Δίου – Ολύμπου Πιερίας, οι 3 συλληφθέντες, από κοινού με τους 2 συνεργούς τους που αναζητούνται, συναντήθηκαν με ζευγάρι αλλοδαπών, διαφορετικής υπηκοότητας, και αφού προκάλεσαν επιφανειακό τραύμα με χαρτοκόπτη στο χέρι του πατέρα, μετέφεραν το ζευγάρι και τα 4 ανήλικα παιδιά τους σε ερημική τοποθεσία, μέσα σε φάρμα, σε κοντινή απόσταση.

Η οικογένεια κατακρατήθηκε παράνομα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι δράστες, με φραστικές απειλές και απειλή πρόκλησης βλάβης σ΄ ένα από τα ανήλικα παιδιά, απαιτούσαν την καταβολή χρημάτων, προκειμένου να τους απελευθερώσουν.

Χθες το πρωί, ο πατέρας κατόρθωσε να διαφύγει και κατέληξε πεζός σε κατάστημα κοντινής περιοχής του Δήμου Τεμπών Λάρισας, από όπου και ειδοποιήθηκαν οι Αστυνομικές Αρχές.

Ως προς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, οι δράστες τα άφησαν ελεύθερα και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ανευρέθηκαν από αστυνομικούς στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Λάρισας.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών για τον εντοπισμό των δραστών ήταν άμεση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψή τους σε αγροτικό χωματόδρομο σε περιοχή του Δήμου Τεμπών.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών.