Κρυπτονομίσματα: Κατάσχεση-“μαμούθ” για ξέπλυμα χρήματος

Ολοένα και περισσότερες συμμορίες στρέφονται στα κρυπτονομίσματα για να… νομιμοποιήσουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Η βρετανική Αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση-ρεκόρ κρυπτονομισμάτων συνολικού ύψους 180 εκατ. λιρών (249 εκατ. δολαρίων) στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος, αφού συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος στράφηκαν στα κρυπτονομίσματα για να νομιμοποιήσουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Η Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε σήμερα ότι κατάσχεσε 180 εκατ. λίρες αδιευκρίνιστου κρυπτονομίσματος, ενώ έχουν περάσει λιγότερες από τρεις εβδομάδες ύστερα από την κατάσχεση 114 εκατ. λιρών, στις 24 Ιουνίου, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.

«Ενώ τα μετρητά παραμένουν ο “βασιλιάς” στον κόσμο του εγκλήματος, καθώς εξελίσσονται οι ψηφιακές πλατφόρμες βλέπουμε ολοένα και πιο πολλούς οργανωμένους εγκληματίες να χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα», δήλωσε ο υπαρχηγός της Αστυνομίας Γκράχαμ ΜακΝάλτι.

«Η σημερινή κατάσχεση είναι ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο σε αυτή την έρευνα, που θα συνεχιστεί για μήνες, καθώς πλησιάζουμε σε αυτούς που είναι στο επίκεντρο αυτής της ύποπτης επιχείρησης για ξέπλυμα χρήματος», δήλωσε ο αξιωματικός Τζο Ράιαν.

Καθώς τα κρυπτονομίσματα είναι κυρίως ανώνυμα και εύκολα στη χρήση τους, κάποιες από τις μεγαλύτερες οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στρέφονται σε αυτά ως μέσο για να ξεπλύνουν χρήμα και να μείνουν ένα βήμα μπροστά από την αστυνομία, τις φορολογικές Αρχές και τις δυνάμεις ασφαλείας.

