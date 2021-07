Κοινωνία

Καύσωνας: το Διοικητικό Πρωτοδικείο “βράζει” χωρίς κλιματισμό (βίντεο)

Για ασφυκτική κατάσταση κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι, αναφέροντας ότι πολλά από τα παράθυρα δεν λειτουργούν και δεν υπάρχει επαρκής αερισμός των γραφείων.

Της Ευαγγελίας Δεληγιάννη

Σε συνθήκες ασφυξίας μέσα στα γραφεία τους καταγγέλλουν ότι δουλεύουν οι εργαζόμενοι του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει κλιματισμός, πολλά από τα παράθυρα δεν ανοίγουν και σε συνδυασμό με την αφόρητη ζέστη δεν μπορούν να συνεχίσουν την δουλειά τους.

Μάλιστα, ειδικά τις ημέρες με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, το Πρωτοδικείο λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό.

Όπως αναφέρει η Θεοδώρα Γιαννοπούλου, «μία συνάδελφος λιποθύμησε και την συνέφερε ένας συνάδελφος. Είναι γενικά τραγικό. Δεν μπορείς να δουλεύεις με αυτές τις συνθήκες. Από τις 7 το πρωί, το κτήριο βράζει, είναι «καζάνι». Μπαίνοντας στο γραφείο το πρωί είναι σαν να μπαίνεις σε φούρνο, δηλαδή η θερμοκρασία είναι άνω των 40 βαθμών.

Ο Γιώργος Διαμαντης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων, αναφέρει ότι «είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες, το κτήριο είναι γυάλινο και απαιτείται και συντήρηση. Εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι και για την υγεία των υπαλλήλων και των συναλλασσόμενων. Επίσης υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με το άνοιγμα των παραθύρων».

Η θερμοκρασία τόσο μέσα όσο και έξω από το γυάλινο κτήριο, δεν έχει καμία διαφορά αφού είναι ακριβώς η ίδια.

Ο Ιωάννης Ρήγας, Γραμματέας των υπαλλήλων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, λέει ότι «η κατάσταση και στα δύο κτήρια είναι αποπνικτική. Δεν υπάρχουν παράθυρα και η ψύξη έχει σταματήσει τελείως, δεν λειτουργεί καθόλου. Βιώνουμε καταστάσεις πολύ δύσκολες, λιποθυμικές καταστάσεις».

Έκκληση για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, απευθύνει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών. Ο Πρόεδρος της, Παναγιώτης Δανιάς, δηλώνει ότι «οι συνθήκες είναι απαράδεκτες και δεν είναι συμβατές με ευρωπαϊκή χώρα. Είναι αφόρητες οι συνθήκες είναι γεγονός και υπάρχει κίνδυνος και για την υγεία των εργαζομένων και των προσερχομένων».

Να αποκατασταθεί άμεσα η πλήρης λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας και οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ζήτησε και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός.

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρινίζεται ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την αποκατάσταση του κλιματισμού και την αντικατάσταση των παραθύρων, αναφέροντας ότι «το πρόβλημα βαίνει προς επίλυση».

Σε δήλωση του Θ. Ξανθόπουλου, Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, «Με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, που κατά τα άλλα διαφημίζει την μετάβαση της δικαιοσύνης στην ψηφιακή εποχή, ανακοινώνεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, η υπολειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, λόγω.. υπερβολικής ζέστης!!! (...) Πρόκειται για αδιανόητη κυριολεκτικά κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα απονομής της δικαιοσύνης και προσβάλει την αξιοπρέπεια των λειτουργών της αλλά και των πολιτών. Ο υπουργός Δικαιοσύνης ας αφήσει τα ευχολόγια και τις ανέξοδες διακηρύξεις και ας αναλάβει τις ευθύνες του. Να καλύψει άμεσα? η κυβέρνηση τις στοιχειώδεις ανάγκες για την ομαλή και πλήρη λειτουργία των δικαστηρίων όλης της χώρας».

