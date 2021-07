Κοινωνία

Διαδικτυακές απάτες: Στην δημοσιότητα οι φωτογραφίες των μελών της σπείρας

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος 15 ατόμων, που εξαπατούσαν εταιρείες, εμπόρους και ιδιώτες σε όλη την επικράτεια.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα σε βάρος τους ποινική δίωξη, 15 ατόμων κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος εταιρειών, εμπόρων και ιδιωτών σε όλη την επικράτεια.

Η σπείρα εξαρθρώθηκε την 1η Ιουλίου μετά από ενδελεχή και πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις αξιόποινες πράξεις της σύστασης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, απάτης από κοινού τετελεσμένης και σε απόπειρα κατ' εξακολούθηση με συνολική ζημιά άνω των 120.000 ευρώ και της πλαστογραφίας μετά χρήσεως από κοινού κατ' εξακολούθηση με σκοπούμενο συνολικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των μελών της σπείρας

Θύματα απάτης ηλεκτρονικών επενδύσεων, που έχασαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, είχαν μιλήσει στον ΑΝΤ1, μετά την εξάρθρωση της σπείρας.

«Από μια επένδυση των 200 ευρώ μπορείς να χάσεις 100.000 ευρώ, όπως εγώ»… «αυτοί θέλανε να με καταστρέψουνε εντελώς, δηλαδή να με δουν να πεθαίνω». Ο άνδρας αυτός, τον Μάιο του 2019 έλαβε ένα τηλεφώνημα από μια ξένη εταιρία επενδύσεων, με γραφεία και στην Αθήνα, προκειμένου να επενδύσει σε μια πλατφόρμα τύπου Forex. Το θύμα αφού μπήκε στον ιστότοπο της εταιρίας, επένδυσε το ποσό των 40.000 ευρώ. Αργότερα διπλασίασε το ποσό και τελικά έχασε 120.000 ευρώ.

Όπως λέει, «Όταν μπήκα εγώ στην ιστοσελίδα φαίνονταν όλα μια χαρά. Που έχουν έδρα, από πού εποπτεύονται… αλλά ήταν όλα ψεύτικα, δεν υπήρχε τίποτα αληθινό, και ακόμη και σήμερα δηλαδή αυτή η εταιρεία υφίσταται, εξαπατάει κόσμο…».

Οι εταιρίες αυτές χρησιμοποιούν ονόματα πραγματικά, γνωστών επενδυτικών εταιριών, αντιγράφουν δηλαδή πιστοποιημένες εταιρίες, ώστε το θύμα – συνήθως άτομα που δεν γνωρίζουν από επενδύσεις – να θεωρήσει ότι είναι νόμιμες. Οι δράστες υπόσχονται μεγάλες αποδόσεις και μάλιστα στήνουν εικονικές πλατφόρμες, ώστε τα θύματα να παρακολουθούν τις εξαιρετικές αποδόσεις του κεφαλαίου τους, το οποίο θα διαπιστώσουν αργότερα ότι δεν επενδύθηκε ποτέ. Συνήθως τα χρήματά τους έχουν διασκορπιστεί σε τράπεζες τρίτων χωρών.

