Οικονομία

Μαρίνα Καλαμαριάς: 6 οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα έξι επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την μακροχρόνια παραχώρηση της μαρίνας.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) ανακοίνωσε ότι έξι ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού).

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

EMMA ALPHA HOLDING LTD ΑΒΑΞ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Υπενθυμίζεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ αφορά στην παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένων (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Καλαμαριάς, για περίοδο κατ’ ελάχιστο 35 ετών.

Η μαρίνα Καλαμαριάς βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στη θέση “Αρετσού”, εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς και έχει δυνατότητες ελλιμενισμού άνω των 380 σκαφών, μήκους έως 50μ. Η χερσαία επιφάνεια της μαρίνας καλύπτει έκταση της τάξεως των 78.000 τ.μ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομηρία οικογένειας στην Πιερία: Ο πατέρας διέφυγε και ειδοποίησε την αστυνομία

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

ΑΕΚ: Ο Αραούχο έφτασε στην Αθήνα (εικόνες)