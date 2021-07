Πολιτισμός

Μπίντας: Ο τάφος της Ολυμπιάδας είναι στον Κορινό Πιερίας

Οι απόψεις του κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου μέσα από διεθνή πρακτορεία.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Ο μακεδονικός τάφος του Κορινού Πιερίας, που ξεχωρίζει από ψηλά για τον όγκο του τύμβου, ανήκει στην Ολυμπιάδα, μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας στο τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Νις στη Σερβία, Αθανάσιο Μπίντα.

«Είμαι 100% σίγουρος, ότι αυτός ο τάφος ανήκει στην Ολυμπιάδα, γιατί τα ντοκουμέντα, όπως τα επιτύμβια μάρμαρα, τα ευρήματα στον τάφο και οι αρχαίοι συγγραφείς μιλούν για το μεγάλο γεγονός», λέει ο Αθανάσιος Μπίντας.

Το μεγάλο μήκος 22 μέτρων του τάφου, έναντι μόλις 9.5 μέτρων του τάφου του Φιλίππου, το γεγονός ότι είναι ο μοναδικός τριθάλαμος μακεδονικός τάφος που έχει ανασκαφεί, αλλά και οι επιγραφές των επιτυμβίων μαρμάρων που δημοσιεύθηκαν πριν από 106 χρόνια, έχουν πείσει τον Αθανάσιο Μπίντα ότι εδώ δολοφονήθηκε το 316 π. Χ. και τάφηκε η Ολυμπιάδα.

«Ξένε στάσου, περνώντας βιαστικά από τον τάφο του Νεοπτόλεμου, στάσου απέναντι να δεις τον τύμβο της διάσημης Ολυμπιάδας», αναφέρει η περίφημη επιγραφή.

Άλλα στοιχεία που επικαλείται ο κ. Μπίντας είναι τα φίδια στα επιτύμβια μάρμαρα. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι η Ολυμπιάδα εμφανιζόταν με εξημερωμένα φίδια. Αλλά και η προτομή ενός σκύλου, που φέρεται ότι της χάρισε ο Αλέξανδρος πριν από την εκστρατεία του στην Ασία.

Η τοποθεσία του τάφου ταιριάζει με άλλες ιστορικές πηγές και βρίσκεται στην τοποθεσία της αρχαίας Πύδνας, του μεγαλύτερου Μακεδονικού τύμβου που βρέθηκε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τα γραπτά, η Ολυμπιάδα δολοφονήθηκε με λιθοβολισμό στην Πύδνα όταν το φρούριο έπεσε, με εντολή του Κασσάνδρου (στρατηγού και επιμελητή του Μακεδονικού θρόνου) το έτος 316 π.Χ..

