Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: παράταση για τα δικαιολογητικά όλων των κύκλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε εκπνέει η νέα διορία. Τι ισχύει για το Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας και ποιοι δικαιούχοι απαλλάσσονται από την υποβολή του.

Όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Οικονομικών:

«Σε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προχωράει το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος για την έκδοση των ενιαίων πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας από τα οικεία πρωτοδικεία. Οι σχετικές αποφάσεις θα εκδοθούν εντός των επόμενων ημερών.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών, διευκρινίζεται ότι υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου.

Ειδικότερα, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, ανεξαιρέτως, υποχρεούνται στην υποβολή του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας. Το πιστοποιητικό προβλέπεται να αναζητείται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, ήτοι των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας. Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το πιστοποιητικό, εκδίδεται από το Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης και υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, ενώ η σχετική αίτηση για την έκδοσή του δύναται να υποβάλεται και μέσω του gov.gr.

Επιπλέον, μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή της επιχείρησης, με το περιεχόμενο που ορίζεται στο Παράρτημα των σχετικών ΚΥΑ για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή τους. Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του λογιστή υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, ενώ μπορεί να εκδοθεί μέσω του gov.gr.

Συνεπώς, οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στις περιοχές Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια ενέργεια, καθώς δεν υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή της επιχείρησης, ενώ το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

Το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν ενισχυθεί στο πλαίσιο των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, παρέχει επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, διευκολύνοντας παράλληλα τη διαδικασία αναζήτησης και έκδοσης πιστοποιητικών και μειώνοντας τα διοικητικά βάρη.

Παράλληλα, θα προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες τροποποιήσεις των σχετικών ΚΥΑ της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, για την παροχή της δυνατότητας επιστροφής του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης εντός της περιόδου χάριτος. Ο υπολογισμός του επιστρεπτέου ποσού και η εμφάνιση της σχετικής ταυτότητας οφειλής θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με την πορεία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Τέλος, σημειώνεται ότι από την Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021, η ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, παρέχει τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για τον 3ο και 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και εντός της επόμενης εβδομάδας θα δοθεί η αντίστοιχη δυνατότητα και για τον 5ο, 6ο και 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, και για τους εν λόγω πέντε κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα είναι η 30η Ιουλίου 2021».

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας: το Διοικητικό Πρωτοδικείο “βράζει” χωρίς κλιματισμό (βίντεο)

Θάνος Αξαρλιάν: Ο Μπακογιάννης στο σημείο της δολοφονίας του (εικόνες)

Πανελλήνιες 2021 - Σοφία Βάγια: Η “πρώτη των πρώτων” και το μήνυμά της για τον εμβολιασμό