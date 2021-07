Παράξενα

Εύβοια: λουόμενος βρήκε σορό αγνοούμενου να πλέει στην θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του άτυχου άνδρα. Που και πότε εντοπίστηκε η σορός.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό επίλογο είχε η εξαφάνιση του 65χρονου λουόμενου από το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Εύβοια...

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 65χρονος Κώστας Σειρηνίδης είχε πάει για μπάνιο στη παραλία του Μαλακώντα Ερέτριας, ωστόσο οι ώρες περνούσαν και οι συγγενείς του άρχισαν να ανησυχούν που είχε αργήσει να επιστρέψει στο σπίτι.



Έτσι μετέβησαν στο Λιμεναρχείο Ερέτριας και δήλωσαν την εξαφάνιση του με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η επιχείρηση ανεύρεσης του από ξηρά, θάλασσα και αέρος.



Δυστυχώς, λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης ένας λουόμενος τον εντόπισε να επιπλέει νεκρός στη θάλασσα, σε βάθος 80 μέτρων μακριά από τη παραλία του Μαλακώντα.



Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραγγέλθηκε και νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: EviaZoom.gr

