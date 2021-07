Οικονομία

Κορονοϊός - Έρευνα ΣΕΛΠΕ: Οικονομική κρίση και το 2022

Πόσοι Έλληνες απαντούν ότι θα περάσουν αυτό το καλοκαίρι χωρίς ούτε μία ημέρα διακοπών. Τι λένε για τα εμβόλια και την σχέση τους με την κυκλοφορία τους στην αγορά και τα ψώνια τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή του, «O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος ολοκλήρωσε την 4η μελέτη καταγραφής των καταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο μέσω της εξαμηνιαίας έρευνας καταναλωτικού κλίματος λιανεμπορίου που πραγματοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα έλαβε χώρα τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2021 μέσω Πανελλήνιας Έρευνας σε δείγμα 857 καταναλωτών. Καταγράφονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα και τάσεις σε σχέση με τις αγοραστικές συνήθειες του κοινού από την επίδραση της πανδημίας.

Καταγράφεται μία έντονη ανησυχία του κοινού σε σχέση με την επίδραση της πανδημίας στην οικονομία. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, το 83% του κοινού θεωρεί ότι η οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας θα συνεχιστεί και το 2022, ενώ το 14% θεωρεί ότι θα κρατήσει ως το τέλος του 2021. Μόλις το 3% θεωρεί ότι έχει τελειώσει ήδη.

Παρά την ανησυχία για τις οικονομικές εξελίξεις, η εικόνα σε σχέση με την επίδραση της πανδημίας στην αγοραστική συμπεριφορά είναι διαφορετική, όπως αποτυπώνεται στο σχήμα 2. Αξιοσημείωτο είναι ότι το κοινό είτε έχει σταματήσει, είτε αναμένεται να σταματήσει άμεσα τις περισσότερες από τις συνήθειες που υιοθέτησε τον τελευταίο χρόνο μόλις επιλυθεί το υγειονομικό πρόβλημα. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2, οι περισσότεροι καταναλωτές έχουν σταδιακά μειώσει την απολύμανση, ενώ δεν έχουν σταματήσει τη χρήση μάσκας, η οποία όμως αναμένεται να σταματήσει άμεσα, μόλις βελτιωθεί η κατάσταση. Σημειώνεται όμως ότι ένα μέρος του κοινού 21% θα συνεχίσει να φοράει μάσκα σε κάποιες δραστηριότητες ακόμα και μετά το τέλος της πανδημίας.

Ενδιαφέροντα ευρήματα καταγράφονται σε σχέση με τις προβλέψεις των καταναλωτών που αφορούν τις διακοπές του καλοκαιριού 2021 (σχήμα 3). Μόλις το 15% των καταναλωτών δηλώνουν ότι θα κάνουν διακοπές όπως έκανε κάθε χρόνο. 1 στους 4, δηλαδή το 25% ότι θα κάνει διακοπές, αλλά πιο περιορισμένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το 46% δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές φέτος, ενώ ένα ποσοστό 14% δεν γνωρίζει ακόμα τι θα κάνει. Πρακτικά δηλαδή περίπου 1 στους 2 Έλληνες προβλέπει μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού ότι δεν θα κάνει φέτος διακοπές.

Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά πιο δυσοίωνα σε σχέση με μετρήσεις της Άνοιξης του 2021, κάτι που δείχνει και την αναστροφή του κλίματος μετά και τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων εβδομάδων, αλλά και την επίδραση των εξελίξεων στην οικονομία.

Σε σχέση με το θέμα του εμβολιασμού και την αναμενόμενη επίδραση στην αγοραστική συμπεριφορά, όπως φαίνεται στο σχήμα 4, αυτή είναι περιορισμένη. Συγκεκριμένα καταγράφεται ότι τα χαμηλά επιδημιολογικά δεδομένα (κρούσματα διασωληνωμένοι κλπ) σε ποσοστό 61% και η πραγματοποίηση σελφ-τεστ από το προσωπικό των καταστημάτων σε ποσοστό 55% είναι σημαντικότεροι παράγοντες στην απόφαση για αγοραστικό ταξίδι σε σχέση με τον εμβολιασμό του προσωπικού και των καταναλωτών. Παρόλα αυτά περίπου 1 στους 2 επηρεάζεται από τους εμβολιασμούς. Το 48% (το 22% πολύ και το 26% αρκετά) επηρεάζεται από τον εμβολιασμό του ίδιου (του καταναλωτή δηλαδή) και το 47% (το 27% πολύ και το 20% αρκετά)από τον εμβολιασμό του προσωπικού των καταστημάτων.

Σημειώνεται ότι το 72% του δείγματος απάντησε είτε ότι έχει εμβολιαστεί, είτε ότι σκοπεύει να εμβολιαστεί άμεσα.

Τέλος, στο σχήμα 6, καταγράφεται το ποσοστό εμβολιασμού, το οποίο οι καταναλωτές πιστεύουν ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ώστε να επιστρέψετε στις ίδιες αγοραστικές συνήθειες που είχατε πριν την πανδημία. Το 42% δηλώνει ότι δεν επηρεάζεται από το επίπεδο εμβολιασμού, ενώ το 6% δηλώνει ότι έχει επιστρέψει ήδη. Όμως το 53% επιζητεί ένα επίπεδο εμβολιασμού τουλάχιστον 50%, ενώ το 34% - δηλαδή 1 στους 3 – καταναλωτές τουλάχιστον 80%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν τις πολλές διαφορετικές συμπεριφορές που έχουν υιοθετήσει οι καταναλωτές. Ένα ποσοστό έχει υιοθετήσει ήδη συμπεριφορές οι οποίες θεωρούν την πανδημία ως λήξασα, αλλά ένα επίσης σημαντικό ποσοστό φαίνεται ότι έχει πολύ αυστηρά κριτήρια προκειμένου να επανέλθει σε συμπεριφορές κανονικότητας».

