Γλυκά Νερά - Μπαλάσκας: Σε διαθεσιμότητα μετά τις δηλώσεις για τον συζυγοκτόνο

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός είχε πυροδοτήσει αντιδράσεις με τα όσα είχε δηλώσει σε τηλεοπτική συνέντευξή του.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο Σταύρος Μπαλάσκας, έπειτα από τις δηλώσεις που έκανε για την υπόθεση των Γλυκών Νερών και τον συζυγοκτόνο. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ: «Σε συνέχεια της από 18-06-2021 Ανακοίνωσης, γνωρίζεται ότι, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε βάρος του συνδικαλιστή, αφού λήφθηκαν οι απόψεις του, επιβλήθηκε το διοικητικό μέτρο της διαθεσιμότητας.»

Υπενθυμίζεται ότι το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είχε διατάξει κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος του συνδικαλιστή αστυνομικού για τα όσα είχε πει και τα οποία προκάλεσαν σάλο. Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφερόταν πως "παράλληλα, κινήθηκε η διαδικασία εξέτασης για λήψη του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας σε βάρος του".

Επιπλέον, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου είχε δώσει παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας θα ερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της διέγερσης σε ανυπακοή από τον συνδικαλιστή.

Το enikos.gr επικοινώνησε το βράδυ της Τετάρτης με τον Σταύρο Μπαλάσκα, ο οποίος δήλωσε άγνοια και υποστήριξε ότι «δεν μου έχει ανακοινωθεί κάτι», σχετικά με το γεγονός ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Οι δηλώσεις του Σταύρου Μπαλάσκα που προκάλεσαν σάλο

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός Σταύρος Μπαλάσκας αναφερόμενος στην υπόθεση δολοφονίας της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά και στην απόφαση του πιλότου να μην ομολογήσει εξαρχής ότι σκότωσε τη σύζυγό του, σκηνοθετώντας ένα σενάριο ληστείας, είχε πει μιλώντας στο Mega ότι «από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι ήταν αυτός. Κρεμασμένο το σκυλί ενώ είχε ήδη πεθάνει, ληστεία αποδεδειγμένα μέσα στο πρώτο τριήμερο ξέραμε ότι δεν είχε γίνει, για τις κάμερες δεν υπήρχε τίποτα σε απόσταση 10 χλμ. Απλά έπρεπε να μείνει ήσυχος, μέχρι να τον δέσουμε και να τον μαγκώσουμε. Τέλος, είναι τόσο απλό...».

Στη συνέχεια, σχολίασε ότι «με παραξένευσε που έκανε οκτώ ώρες να σπάσει» και ερωτηθείς αυτό τι δείχνει, απάντησε: «ότι είναι βλάκας πρώτα απ' όλα δείχνει, διότι εκείνη τη στιγμή που σκότωσε τη γυναίκα του, εάν ήταν ατυχές γεγονός μέσα στον θυμό του και τα ’χασε και τρελάθηκε, εάν έπαιρνε τηλέφωνο την αστυνομία δεν θα πήγαινε ούτε 4 χρόνια φυλακή. Τώρα θα σαπίσει μέσα στη φυλακή... Τώρα τέλειωσε, έσβησε... Θα πήγαινε εν βρασμώ ψυχής σε ενδοοικογενειακό καβγά. “Χωρίς να το θέλω, εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργούσα εγώ...”, πρώην έντιμος βίος... Θα πήγαινε 5-6 χρόνια φυλακή; Είναι νέο παιδί. Τώρα πόσο θα πάει με αυτή τη σκηνοθεσία; Τώρα θα πάρει δόλο, χίλια πράγματα πάνω του, δεν έχει κανένα ελαφρυντικό....», είχε πει ο Σταύρος Μπαλάσκας.΅

