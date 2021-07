Κοινωνία

Αντιεμβολιαστές: Διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνωστισμός, χωρίς μάσκες και μέτρα προστασίας. Σταυροί, πανό και ελληνικές σημαίες.

Προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν οι εικόνες από τις διαδηλώσεις που πραγματοποίησαν την Τετάρτη αντιεμβολιαστές σε πολλές μεγαλουπόλεις της Ελλάδας.

Στην Αθήνα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σε Σύνταγμα και Ομόνοια, για να εκφράσει την αντίθεσή του στον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Χιλιάδες άνθρωποι συνωστίστηκαν, αψηφώντας κάθε μέτρο προστασίας κατά της διασποράς του ιού, την ώρα που τα κρούσματα έχουν εκτοξευθεί ξανά στα ύψη και οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Ελληνικές σημαίες, σταυροί και πανό κατά των εμβολίων έκαναν την εμφάνισή τους και στη Θεσσαλονίκη, ενώ ογκώδης ήταν η συγκέντρωση και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

«Κύριε Μητσοτάκη, σπείρατε ξενοφοβία, μακεδονο-εθνικισμό, μισογυνισμό, ψέματα για την νεολαία, Απαρτχάιντ μεταξύ εμβολιασμένων και μη. Και τώρα θερίζετε νεοφασιστικό αντιεμβολιασμό στους δρόμους. ΜέΡΑ25: Μεγάλο ΝΑΙ στο Εμβόλιο, Τεράστιο ΟΧΙ στη Διχόνοια & στην Δεξιά & την Μισαλλοδοξία», αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter o Γιάνης Βαρουφάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: λουόμενος βρήκε σορό αγνοούμενου να πλέει στην θάλασσα

Γλυκά Νερά - Μπαλάσκας: Σε διαθεσιμότητα μετά τις δηλώσεις για τον συζυγοκτόνο

Μπίντας: Ο τάφος της Ολυμπιάδας είναι στον Κορινό Πιερίας