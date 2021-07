Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός εφήβων 15-17 ετών: Ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού

Πώς μπορούν να κλείσουν οι γονείς το ραντεβού των παιδιών τους. Τα ποσοστά εμβολιασμών μέχρι σήμερα.



Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό οι έφηβοι από 15 έως 17 ετών. Μετά και την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για εμβολιασμό των παιδιών που είναι γεννημένα μέχρι και 31/12/2005, οι γονείς των παιδιών αυτών μπορούν από σήμερα να κλείνουν ραντεβού για αυτά, με το εμβόλιο της Pfizer.

Το ραντεβού για τον εμβολιασμό των παιδιών θα μπορεί να γίνεται από την πλατφόρμα emvolio.gov.gr με κωδικούς Taxisnet και το ραντεβού θα μπορεί να το κλείσει οποιοσδήποτε από τους γονείς που ανήκει στην ίδια οικογενειακή μερίδα με το παιδί. Επίσης, το ραντεβού του παιδιού θα μπορεί να κλειστεί στα ΚΕΠ ή στα φαρμακεία, προσκομίζοντας ο γονέας τα ταυτοποιητικά στοιχεία τα δικά του και του παιδιού.

Τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται για εμβολιασμό στα εμβολιαστικά κέντρα συνοδευόμενα από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους.

Μεγάλο βάρος της εκστρατείας εμβολιασμού πέφτει πλέον στις νεότερες ηλικίες αλλά και σε μια σημαντική μερίδα πολιτών άνω των 50 που ακόμα δεν έχουν αποφασίσει να εμβολιαστούν.

Την εβδομάδα που μας πέρασε έσπασε το φράγμα του 70% πλήρως εμβολιασμένων για τα άτομα άνω των 60 ετών. Συγκεκριμένα, στους πολίτες άνω των 60 ετών, το 71,5% έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, το 75,5% έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση και το ποσοστό αυτό θα ανέλθει κοντά στο 80% αν υπολογίσουμε τα ραντεβού.

Για την ηλικιακή ομάδα 25-29, το 37% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 41%.

Για την ηλικιακή ομάδα 18-24, το 24% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 29%.

Σήμερα αναμένεται να φτάσουμε τα 9,5 εκατ. εμβολιασμών στη χώρα από την έναρξη της επιχείρησης «Ελευθερία». Αγγίζουν πλέον τα 5,5 εκατ. όσοι έχουν εμβολιαστεί με τη α' δόση του εμβολίου και τα 4,5 εκατ. όσοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

