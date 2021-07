Κοινωνία

Άλιμος - Πατέρας 14χρονου: “Για μια ματιά τον μαχαίρωσαν”

Ο πατέρας του 14χρονου περιγράφει πως οι ανήλικοι χτύπησαν τον γιο του. Ποια είναι η κατασταση της υγείας του παιδιού.



Για το αιματηρό περιστατικό με θύμα τον 14χρονο γιο του στον Άλιμο μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο πατέρας του.

Όπως περιέγραψε ο πατέρας «γύρω στις 5 το απόγευμα με ενημέρωσαν φίλοι του γιου μου ότι έχει χτυπηθεί. Μέχρι να φτάσω είχα τρελαθεί». Στην συνέχεια πρόσθεσε: «τον είδα στο παγκάκι με την πετσέτα τυλιγμένο μέσα στα αίματα.... Ήρθε η αστυνομία και έδωσαν κατάθεση τα παιδιά»

«Δεν έδωσαν σημασία τα παιδιά στο λεωφορείο... Για ματιά έγιναν όλα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ανέφερε ότι αφού οι ανήλικοι χτύπησαν το παιδί του στην συνέχεια του πήραν και το κινητό.

Σύμφωνα με τον πατέρα του ο 14χρονος είναι καλά στην υγεία του, ενώ όπως είπε εκτός από την μαχαιρά στα πλευρά, τον χτύπησαν και στο κεφάλι, όπου έκανε δυο ράμματα.

«Η αστυνομία έκανε το καθήκον της και τους ευχαριστούμε όλους», είπε ο πατέρας του 14χρονου και πρόσθεσε: «Μας ενημέρωσαν ότι ένα από τα παιδιά που έχουν συλλάβει το είχε ξανακάνει πριν από λίγο καιρό και τον είχαν αφήσει ελεύθερο».

Βαρύτατες κατηγορίες περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των ανήλικων συλληφθέντων για την επίθεση με μαχαίρι σε άλλον ανήλικο, χθες στον Άλιμο έξω από ταχυφαγείο.

Σε βάρος των ανήλικων απαγγέλθηκαν κατηγορίες που αφορούν τα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος της ληστείας που τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα από κοινού, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχησίας.

Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν σε ανακριτή Ανηλίκων.

