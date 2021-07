Κορονοϊός - Πλακιωτάκης: Εξονυχιστικοί οι έλεγχοι στο λιμάνι

Πολιτική

Έκκληση στους επιβάτες που θέλουν να ταξιδέψουν με πλοίο να έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί τους έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας.



Όπως είπε οι επιβάτες πρέπει να είναι στο λιμάνι 1,5 ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου τους.

Ο κ. Πλακιωτάκης μίλησε για τις αλλαγές στους ελέγχους. Όπως ανέφερε ο έλεγχος δεν γίνεται πλέον στον καταπέλτη από το πλήρωμα του πλοίου, αλλά στον προβλήτα από άνδρες και γυναίκες του λιμενικού.

«Πρώτη προτεραιότητα μας είναι η τήρηση της δημόσιας υγείας. Θα είναι εξονυχιστικοί οι έλεγχοι», τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες και ειδικά τους συμπατριώτες του στην Κρήτη, να εμβολιαστούν.

«Πρέπει να τηρούμε τα υγειονομικά μέτρα αλλά πρέπει και να εμβολιαστούμε», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Μιλώντας για τις μεταναστευτικές ροές είπε ότι «τα στελέχη του λιμενικού επιχειρούν με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο» και πρόσθεσε: «Το 2020 διαχειριστήκαμε πάνω από 800 περιστατικά, χωρίς να υπάρξει απώλεια σε ανθρώπινη ζωή»

Αναφέρθηκε στην μείωση των μεταναστευτικών ροών και τόνισε πως «ενισχύουμε το Λιμενικό με ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα μέσα».

