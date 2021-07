Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός - Πρωτοψάλτης: Μόνο ηλεκτρονικά οι ενστάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους και μακροχρόνια ανέργους.



Για την στήριξη του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας και τα προγράμματα για ανέργους μίλησε την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.

Για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού ο κ. Πρωτοψάλτης είπε ότι έχουν εγκριθεί 300.000 επιταγές και πρόσθεσε ότι από σήμερα το πρωί στις 8.00 μέχρι και το Σάββατο μπορούν να γίνουν ενστάσεις για τις αιτήσεις όσων απορρίφθηκαν.

Ο κ. Πρωτοψάλτης τόνισε ότι οι ενστάσεις μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά.

Στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα 5.000 θέσεις για ανέργους 30 ετών και άνω σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησος και Κρήτη

Θα υπάρχει επιδότηση από 700 ευρώ το μήνα για ανέργους ανω των 30 ετών. Το πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας.

Συνολικά στα προγράμματα του ΟΑΕΔ το πρώτο εξάμηνο του 2021, εν μέσω πανδημίας δημιουργήθηκαν σχεδόν 13.500 νέες θέσεις εργασίας.

Τέλος αναφέρθηκε και στους μακροχρόνια ανέργους τονίζοντας ότι δίνονται μεγαλύτερα κίνητρα στις επιχειρήσεις για να προσλάβουν μακροχρόνια άνεργους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Πλακιωτάκης: Εξονυχιστικοί οι έλεγχοι στο λιμάνι

Άλιμος - Πατέρας 14χρονου: “Για μια ματιά τον μαχαίρωσαν”

Κολοσσαίο: Κόντρες για την αλλαγή στην αρένα (εικόνες)