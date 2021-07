Αθλητικά

Τελικοί ΝΒΑ: Οι Μπακς ισοφάρισαν τους Σανς

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι το Μιλγουόκι επικράτησε με 109-103 των Σανς στο Game 4 και ισοφάρισε σε 2-2.

Οι Μπακς έχοντας σε μεγάλη μέρα των Μίντλετον που σημείωσε 40 πόντους και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι κυρίαρχος στην άμυνα, έχοντας (26 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ σε 43 λεπτά) έδειξαν χαρακτήρα μεγάλης ομάδας και πλέον τα ξημερώματα της Κυριακής θα προσπαθήσουν να σπάσουν την εδρα του Φοινιξ και να αποκτήσουν πλεονέκτημα.

Η φάση του αγώνα έγινε όταν το σκορ ήταν 101-99 υπέρ των Μπακς. Ο Έιτον προσπάθησε να καρφώσει, αλλά ο Giannis με εκπληκτική τάπα τον σταμάτησε.

Για τους Σανς τεράστια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ντέβιν Μπούκερ ο οποίος είχε 42 πόντους σε 39 λεπτά.

Τα 12λεπτα: 20-23, 52-52, 76-82, 109-103

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μάικ Μπουντενχόλζερ): Τάκερ (5 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 26 (11/17 δίποντα, 4/8 βολές, 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Λόπεζ 14 (4/4 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 6/6 βολές), Μίντλετον 40 (12/25 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/8 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χόλιντεϊ 13 (4/15 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 5/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Κόνατον 11 (3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Πόρτις 3 (1)

ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ (Μόντι Γουίλιαμς): Μπρίτζες 7 (1), Κράουντερ 15 (3/9 τρίποντα), Έιτον 6 (3/9 δίποντα, 17 ριμπάουντ), Μπούκερ 42 (17/25 δίποντα, 8/9 βολές), Πολ 10 (5/13 σουτ, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Πέιν 9 (1), Κρεγκ 4, Τζόνσον 10 (2)

