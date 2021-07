Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παγώνη: Χωρίς τείχος ανοσίας θα γυρίσουμε πάλι πίσω

Ηχηρή προειδοποίηση από τη Ματίνα Παγώνη. Ραγδαία η αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα. Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο».

«Σέβομαι τις προσωπικές απόψεις, αλλά να σεβαστούν τις επιστημονικές», είπε η Ματίνα Παγώνη στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» απευθυνόμενη στους αντιεμβολιαστές και προειδοποίησε ότι, «αν δεν έχουμε το τείχος ανοσίας μέχρι τέλος Αυγούστου, θα γυρίσουμε πάλι πίσω».

«Να καταλάβουν πώς καταφέραμε να ορθοποδήσουμε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χάνουμε δικό μας άνθρωπο. Αυτήν τη στιγμή, έχουμε ένα εργαλείο, το εμβόλιο», συμπλήρωσε και έκανε γνωστό πως, η μετάδοση του ιού αυτήν τη στιγμή γίνεται σε ηλικίες 14 με 24 ετών και σε εκείνους που είναι μεγαλύτεροι με υποκείμενα νοσήματα.

«Μπορεί οι μικρότερες ηλικίες, αλλά μεταδίδουν στους μεγαλύτερους», είπε τονίζοντας ότι, «νόσησαν άτομα που είχαν εμβολιαστεί» και εξήγησε ότι, το εμβόλιο μας καλύπτει κατά ένα 90% και όσοι εμβολιασμένοι νόσησαν ήταν στο 10% που δεν καλύπτεται.

«Αυτοί που έχουν υποκείμενα και θα νοσήσουν, θα νοσηλευτούν», εξέφρασε τη βεβαιότητα και κάλεσε εκ νέου τον κόσμο να εμβολιαστεί πριν τις διακοπές.

Σε ερώτηση σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό απάντησε πως δε δέχεται να λένε στους γιατρούς και τους νοσηλευτές να εμβολιαστούν, αφού είναι υποχρέωσή τους.

«Υπάρχουν ομάδες, όπως οι εκπαιδευτικοί ή οι άνθρωποι που δουλεύουν σε εστιατόρια ή μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται από πάνω μας χωρίς να έχουν εμβολιαστεί», είπε.

Τέλος, για την ηλικία 15- 17 για την οποία ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, είπε πως «είναι αυτοί που θα βοηθήσουν στο τείχος ανοσίας».

Θωμαΐδης: Συνεχής αύξηση στο ιικό φορτίο

«Εδώ και 15 μέρες υπάρχει συνεχής αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα», δήλωσε στην ίδια εκπομπή ο Νίκος Θωμαΐδης και τόνισε ότι, «τις τελευταίες πέντε μέρες έχει αυξηθεί, δίνοντας την εικόνα για ένα κύμα σαν αυτό που είχαμε».

Ειδικότερα, αύξηση του ιικού φορτίου παρατηρείται στην Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τα Ιωάννινα.

Ερωτηθείς για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό είπε πως αν και δεν είναι ειδικός στο συνταγματικό δίκαιο, «είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί και εκείνοι που δουλεύουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένοι».





