Αλεξανδρούπολη: Δίχρονο παιδί έπεσε από τον 4ο όροφο

Στο νοσοκομείο το παιδί που έπεσε από το μπαλκόνι. Πώς βρέθηκε στο κενό τα ανήλικο.

Συναγερμός σήμανε στην Αλεξανδρούπολη με την πτώση 2χρονου παιδιού από το μπαλκόνι.

Το παιδί τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολη (ΠΑΓΝΑ).

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι, το παιδί έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τραύματα στο κεφάλι.

Όπως ανέφερε υπάλληλος του νοσοκομείου στο e-evros.gr «το νήπιο έφτασε πριν από λίγα λεπτά στο νοσοκομείο, ενώ δεν είναι γνωστή ακόμη η κατάσταση της υγείας του, καθώς και τα αίτια της πτώσης του».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες .το παιδί σκαρφάλωσε στον καναπέ που υπήρχε στο μπαλκόνι και από εκεί έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη.

Πηγή: e-evros.gr

