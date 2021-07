Πολιτική

Κορονοϊός - Πέτσας: Το νέο κύμα πανδημίας θα πλήξει τους ανεμβολίαστους, όχι την οικονομία

Τι είπε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, την στάση της Εκκλησίας, την πορεία των εμβολιασμών και το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown.



Για την πορεία των εμβολιασμών, τους αντιεμβολιαστές και την στάση της Εκκλησίας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Για τις καθυστερήσεις στο πρόγραμμα για τον κατ’ οίκον εμβολιασμό ο κ. Πέτσας τόνισε ότι τώρα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε περισσότερα εμβόλια και αυξάνεται η δυνατότητα να γίνεται η μεταφορά ασθενών σε εμβολιαστικά κέντρα με κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Όπως είπε σε απομακρυσμένες περιοχές κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ έκαναν και κατ’ οίκον εμβολιασμούς και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια διαστακτικότητα από ιδιώτες γιατρούς να πάνε σε αποκακρυσμένες περιοχές.

Για τα ραντεβού για εμβολιασμό ο κ. Πέτσας είπε ότι ο ρυθμός είναι ικανοποιητικός τις τελευταίες10 μέρες, σημειώνοντας ωστόσο, ότι «ο χρόνος είναι αντίπαλος μας σε αυτή την συγκυρία, δεν πρέπει να εφησυχάσουμε».

Για την δήλωση της Δόμνας Μιχαηλίδου σχετικά με απολύσεις ανεμβολίαστων είπε πως μένει στην ανασκευή της δήλωσης στην οποία προχώρησε η ίδια. Ωστόσο σημείωσε ότι πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες για αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και σε εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Υπάρχει πρόβλημα αν στα νοσοκομεία το υγειονομικό προσωπικό δεν έχει εμβολιαστεί, τόνισε ο κ. Πέτσας, σημειώνοντας ότι «στο μέτρο της αναστολής που προχώρησε η κυβέρνηση δείχνει τον ορίζοντα στους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας». Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς είπε ότι υπάρχει ανησυχία από γονείς και τόνισε ότι αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να είμαστε έτοιμοι για τον Σεπτέμβριο. «Το άρθρο 5 είναι σοφό άρθρο και δίνει την δυνατότητα στο ΣτΕ να κρίνει την είναι συνταγματικό και τι όχι», υπογράμμισε ο κ. Πέτσας.

Αναφερόμενος στα συλλαλητήρια αντιεμβολιαστών είπε ότι «είναι ανησυχητική η εικόνα για τους ίδιους» και πρόσθεσε ότι «το ποσοστό των αντιεμβολιαστών δεν είναι αποτρεπτικό για να χτίσουμε τείχος ανοσίας».

«Έχουμε συμμάχους και την κοινωνία και την Εκκλησία στην προσπάθεια του εμβολιασμού», τόνισε ο κ. Πέτσας προσθέτοντας ότι «με όσους εχω μιλήσει κανείς δεν είναι απέναντι. Το θέμα των μοναστηριών το βλέπουμε και ψάχνουμε λύσεις».

Δήλωσε αισιόδοξος για τα νούμερα του εμβολιασμού για το επόμενο διάστημα, ωστόσο σημείωσε ότι τώρα λόγω των μεταλλάξεων το τείχος ανοσίας ανεβαίνει στο 80%, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Για το ενδεχόμενο νέου lockdown είπε ότι δεν είμαστε σε αυτή την φάση και πρόσθεσε ότι «αν υπάρχει νέο κύμα πανδημίας θα πλήξει τους ανεμβολίαστους όχι την οικονομία»

