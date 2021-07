Life

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη του Δάφνη στην αποφοίτηση της

Το βράδυ της Τετάρτης, ο πρωθυπουργός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με την μικρότερη κόρη του, Δάφνη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εν λόγω ανάρτηση με αφορμή την αποφοίτηση της 18χρονης κόρης του από το σχολείο.

Mπαμπάς και κόρη ποζάρουν αγκαλιά, ενώ η Δάφνη Μητσοτάκη φοράει τήβεννο.

«Πώς σε θυμάμαι όταν ξεκίνησες την Πρώτη Δημοτικού! Και τώρα τελείωσες το σχολείο και ξεκινάς ένα νέο όμορφο ταξίδι!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποκτήσει τρία παιδιά με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι: την 24 χρονη Σοφία, τον 23χρονο Κωνσταντίνο και τη 18χρονη Δάφνη.

