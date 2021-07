Life

Βανδή - Νικολαΐδης: διαζύγιο μετά από 18 χρόνια γάμου

Με μια λιτή ανακοίνωση η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους.





Με μια λιτή ανακοίνωση, ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της εγχώριας showbiz, η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Δέσποινα Βανδή και Ντέμης Νικολαΐδης τονίζουν πως προτεραιότητα παραμένουν τα παιδιά τους και η προστασία τους και γι’ αυτό ζητούν σεβασμό της απόφασής τους.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης γνωστοποίησαν την λύση του γάμου τους με μια ανακοίνωση:

«Ύστερα από 18 χρόνια, πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε στη λύση του γάμου μας. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η φροντίδα και η προστασία των παιδιών μας και παρακαλούμε για το σεβασμό της απόφασής μας και της προτεραιότητάς μας.

Δ. Βανδή – Ν. Νικολαΐδης»

