Χαλκιδική: 12χρονη έσωσε λουόμενο από πνιγμό

Η Λεμονιά αν και είναι μόλις 12 ετών, κατάφερε να σώσει τη ζωή ενός άνδρα που πνιγόταν.

Η 12χρονη Λεμονιά έσωσε τη ζωή άνδρα που κινδύνεψε ενώ κολυμπούσε στη Μόλα Καλύβα, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την οργάνωση Kids Save Lives στο Facebook, η 12χρονη Λεμονιά έφτασε πρώτη δίπλα στον άνδρα αφού τον έβγαλαν στην ακτή, προσφέροντάς του άμεση βοήθεια.

«Πριν λίγες ώρες ένας άνθρωπος κινδύνευσε από παρ’ολιγον (μη θανατηφόρο) #ΠΝΙΓΜΟ στη Μόλα Καλύβα Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Ενώ κολυμπούσε έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει πολύ σοβαρά η ζωή του.

Πολλοί άνθρωποι βοήθησαν, ένας γιατρός και εκπαιδευμένοι πολίτες, ξεχώρισε όμως ένα #12χρονο κορίτσι!!!

Η 12χρονη Λεμονιά ήταν η #Πρώτη #Ανταποκρίτρια που έφτασε δίπλα στο θύμα αφού τον έβγαλαν στην ακτή, φορώντας γάντια και μάσκα τον τοποθέτησε σε πλάγια θέση ασφαλείας για να προστατεύσει τον #αεραγωγό του ημιλιπόθυμου θύματος.

Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, ο μπαμπάς της Κλεάνθης (Εθελοντής Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Κασσάνδρας), χορήγησε το απαραίτητο για την κατάσταση του θύματος #οξυγόνο, έχοντας πάντα δίπλα του τον Αυτόματο Εξωτερικό #Απινιδωτή της κοινότητας του για κάθε ενδεχόμενο!!

Στη συνέχεια με το ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας #Κασσανδρείας και το Νοσοκομείο του Νομού Χαλκιδικής, με τις ελπίδες όλων μας για καλή ανάρρωση.

Όταν επικοινωνήσαμε μαζί της μετά το περιστατικό, η Λεμονιά είπε το εξής: “Ήταν ΤΕΛΕΙΑ, δεν φοβήθηκα καθόλου, ήξερα πως έπρεπε να #βοηθήσω”

Η Λεμονιά εκπαιδεύτηκε ξανά και ξανά στις Πρώτες Βοήθειες, καθώς το σχολείο της συμμετέχει σε ετήσια βάση στο #εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας εθελοντικό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα “KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές”».

