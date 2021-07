Κοινωνία

Έγκλημα στην Μύκονο: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση

Χειροπέδες σε πέντε άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Αναζητείται ακόμα ένας συνεργός. Το χρονικό της υπόθεσης.



Συνελήφθησαν στις 13 Ιουλίου στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, πέντε αλλοδαποί ηλικίας 22, 22, 22, 27 και 29 ετών, κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και συνέργειας σε αυτή.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει ένα ακόμα άτομο, συνεργό των συλληφθέντων, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν και αναζητείται.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., εξακριβώθηκε, στις 12 Ιουλίου το βράδυ, με αφορμή την επίλυση οικονομικής διαφοράς μεταξύ δύο αλλοδαπών (ηλικίας 27 και 29 ετών), ο 29χρονος προέτρεψε τους υπόλοιπους κατηγορούμενους και από κοινού επιτέθηκαν στον 27χρονο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο μετέβη σταθμός του Ε.Κ.Α.Β. ο οποίος παρέλαβε τον τραυματισθέντα και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκε άμεσα η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου και περιπολούντες αστυνομικοί, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες και αναζητήσεις, εντόπισαν και προσήγαγαν τους πέντε δράστες.

Σημειώνεται ότι οι τέσσερις από τους δράστες (ηλικίας 22, 22, 27 και 29 ετών) εντοπίσθηκαν στη Μύκονο, ενώ ο πέμπτος (22χρονος) στο λιμάνι της Ραφήνας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειανατολικής Αττικής.

Στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας που ακολούθησε, οι προσαχθέντες εξεταζόμενοι ταυτοποιήθηκαν για την συμμετοχή τους στην ανθρωποκτονία.

Στο χώρο του περιστατικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μαχαίρι με συνολικό μήκος -21- εκατοστά,

δύο μεταλλικά αντικείμενα,

τρία ξύλινα αντικείμενα και

μεταλλικό οικοδομικό εργαλείο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για το 27χρονο θύμα.

