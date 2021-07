Μέσι: δώρο γενεθλίων στον 100χρονο φανατικό οπαδό του (βίντεο)

Μεγάλη έκπληξη περίμενε τον παππού από την Αργεντινή, που μετρά κάθε γκολ το Λιονέλ Μέσι από την αρχή της καριέρας του.

Ο Δον Ερνάν είναι 100 ετών, αλλά διατηρεί την ψυχή ενός παιδιού. Αυτός ο παππούς από την Αργεντινή είναι φανατικός οπαδός του Λιονέλ Μέσι και σημειώνει σχολαστικά κάθε γκολ του επιθετικού της Μπαρτσελόνα από την αρχή της καριέρας του, το 2004.

Με την ευκαιρία των γενεθλίων του τη Δευτέρα, έλαβε ένα απροσδόκητο δώρο: ο Μέσι του έστειλε ένα βίντεο στο οποίο ομολογεί τον θαυμασμό του για την πολύ αυστηρή παρακολούθηση της καριέρας του από τον Δον Ερνάν.

«Γεια σου Ερνάν», ξεκινά ο Μέσι. «Προφανώς άκουσα για την ιστορία σου και μου φαίνεται "τρελό" που σημειώνεις όλα τα γκολ μου. Θέλω να σε αγκαλιάσω πολύ δυνατά και να σε ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνεις. Σου εύχομαι το καλύτερο. Θα τα πούμε σύντομα».

Ο εγγονός του Δον Ερνάν, Χούλιαν Μαστράντζελο, δημοσίευσε στα κοινωνικά μέσα το βίντεο όπου ο παππούς του ξαφνιάζεται στη θέα του ειδώλου του.

«Μην μου πεις ότι είναι Μέσι», είπε. «Είναι ο Μέσι», απαντά ο εγγονός του. «Και σε χαιρετά». «Απίστευτο», λέει ο γηραιός Αργεντίνος κι αναρωτιέται: «Και πού είναι; Εδώ, στο σπίτι;» «Όχι, είναι στο σπίτι του στη Βαρκελώνη», απαντά ο Χούλιαν.

Ο τελευταίος εξήγησε επίσης την προσέγγιση του παππού του. «Δεν ξέρει την τεχνολογία. Δεν έχει τηλέφωνο, ούτε διαδίκτυο, ούτε υπολογιστή. Καταγράφει κάθε γκολ του Μέσι στα φύλλα του. Παρακολουθεί κάθε παιχνίδι κάθε φορά που παίζει η Μπάρτσα. Δεδομένου ότι δεν μπορεί να το δει στην τηλεόραση, με καλεί και με ρωτά πόσα γκολ έχει σημειώσει ο Μέσι».

Ο γέροντας θα συνεχίσει να καταγράφει τα τέρματα του ειδώλου του (748 γκολ με «Μπάρτσα» και Εθνική), αφού ο Λιονέλ Μέσι έφτασε σε κατ΄ αρχήν συμφωνία με τους Καταλανούς για ανανέωση της συνεργασίας του, ενώ ο 34χρονος σταρ κέρδισε τελικά έναν τίτλο με την Αργεντινή κατακτώντας το Copa America την περασμένη Κυριακή, με νίκη στον τελικό εναντίον της διοργανώτριας Βραζιλίας (1-0).

