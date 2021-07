Life

Βανδή - Νικολαΐδης: το διαζύγιο και οι δηλώσεις για την σχέση τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έλεγε το ζευγάρι στον Νίκο Χατζηνικολάου για την κοινή ζωή και την οικογένεια τους.

Σαν “βόμβα” έπεσε η είδηση του χωρισμού της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαϊδη το πρωί της Πέμπτης.

Το ζευγάρι που ήταν παντρεμένο 18 ολόκληρα χρόνια αποφάσισε να πάρει χωριστούς δρόμους και το δημοσιοποίησε μέσω του μάνατζερ της τραγουδίστριας, Γιώργου Αρσενάκου.

Την περασμένη τηλεοπτική σεζόν και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2020 η Δέσποινα Βανδή είχε βρεθεί ως καλεσμένη στην εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω” του Νίκου Χατζηνικολάου και είχε μιλήσει για τον σύζυγό της.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr