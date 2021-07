Πολιτική

Τσίπρας: Μην τολμήσει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις και κλείσιμο νοσοκομείων

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την Ιεράπετρα, ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν.



Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για λάθη, παλινωδίες, αλαζονεία και ερασιτεχνικούς χειρισμούς, από την Ιεράπετρα, τον πρώτο σταθμό της διήμερης περιοδείας του στην Ανατολική Κρήτη.Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται «για άλλη μία φορά σε μια ανοιχτή λεωφόρο αγωνίας, ενώ μας έλεγαν ότι είμαστε στο τελευταίο μίλι», ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν και να τηρούν τα μέτρα προστασίας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το νοσοκομείο της Ιεράπετρας και ενημερώθηκε από στελέχη για την πορεία της πανδημίας στην περιοχή αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ενώ έστειλε μήνυμα -όπως είπε- στην κυβέρνηση «να μην τολμήσει να προχωρήσει σε αυτόν τον άθλιο σχεδιασμό εν μέσω της πανδημίας, συγχώνευσης ή κλεισίματος νοσοκομείων και περιορισμού του υγειονομικού προσωπικού».

Όπως σημείωσε, θα έπρεπε να έχουν βγει συμπεράσματα από την πανδημία και τόσο το ΕΣΥ όσο και τα δημόσια νοσοκομεία να ενισχυθούν και όχι να αποδυναμώνονται.

«Αυτές οι ιδεοληπτικές εμμονές είναι καταστροφικές. Και οι πολίτες, μαζί και εμείς, δεν θα επιτρέψουμε να υλοποιηθούν αυτές οι καταστροφικές πολιτικές επιλογές. Είναι η ώρα της εγρήγορσης. Της εγρήγορσης για την προστασία του καθενός και της καθεμιάς. Είναι η ώρα της κοινωνικής ευθύνης. Είναι όμως και η ώρα του αγώνα για να δυναμώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να δυναμώσουμε τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας, για να δυναμώσουμε το κοινωνικό κράτος. Για να χτίσουμε ένα κράτος ανθρώπινο και ισχυρό», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Αμέσως μετά την επίσκεψη στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ επόμενος σταθμός του είναι ο Άγιος Νικόλαος, όπου θα έχει επαφές με τοπικούς φορείς.

Αύριο, Παρασκευή 16 Ιουλίου, ο κ. Τσίπρας θα πραγματοποιήσει περιοδεία στο εμπορικό κέντρο του Ηρακλείου, ενώ αμέσως μετά θα έχει σύσκεψη με εκπροσώπους τοπικών φορέων και επιμελητηρίων. Ολοκληρώνοντας τη διήμερη περιοδεία του στην Ανατολική Κρήτη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα πραγματοποιήσει αύριο το βράδυ, στις 20:00, ανοιχτή ομιλία στο Ενετικό Λιμάνι, στην προβλήτα Μικρού Κούλε.

