Πολιτική

Μητσοτάκης για Σκαραμαγκά: ιδιαίτερη σημασία στην αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον πλειοδότη του διαγωνισμού για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη.

Συνάντηση με τον πλειοδότη του διαγωνισμού για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Γιώργο Προκοπίου, είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη του διαγωνισμού και τόνισε ότι «η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, ύστερα από μία μεγάλη περίοδο παρακμής που πέρασε ο κλάδος». Επεσήμανε δε, μεταξύ άλλων, και τον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν τα ναυπηγεία για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός εμπνέουν εμπιστοσύνη και εξέφρασε τη δική του εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας. «Αρχίζει η απογείωση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής νοοτροπίας», είπε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια ανέλυσε τα σχέδιά του για τα ναυπηγεία, που αφορούν τόσο στην κατασκευή πλοίων υψηλής προστιθέμενης αξίας όσο και στις επισκευές σκαφών

Επίσης, σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και πως η ανάπτυξη του ναυπηγείου θα δώσει τη δυνατότητα απασχόλησης νέων ανθρώπων υψηλής εξειδίκευσης, πολλοί εκ των οποίων σήμερα βρίσκονται στο εξωτερικό.

«Η Ελλάδα, που είναι η πρώτη ναυτική δύναμη στον κόσμο, πρέπει να γίνει η πρώτη και στην καινοτομία στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ειδική συζήτηση και για την απασχόληση των εργαζόμενων στα ναυπηγεία.

Παρόντες στη συνάντηση, από την πλευρά της κυβέρνησης, ήταν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θόδωρος Λιβάνιος, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης και ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αφρική: πέταξε την κόρη της από φλεγόμενο κτήριο (βίντεο)

Φωτιά στο Προδρόμι: Σύλληψη του εμπρηστή

Χαλκιδική: Ακαριαίος θάνατος νεαρού συνοδηγού