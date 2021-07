Life

Διάσημοι άντρες που έχουν εμπιστευτεί το νυστέρι του πλαστικού! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη και αν στοιχηματίζατε, για κάποιους θα είχατε χάσει!

Μπορεί αρκετές διάσημες του εξωτερικού να έχουν αποκαλύψει πως μπήκαν κάτω από το νυστέρι στο παρελθόν, ωστόσο το ήξερες πως υπάρχουν και αρκετοί διάσημοι άντρες του Hollywood, που έχουν πει ναι στις πλαστικές επεμβάσεις; Μια πλαστική μύτης, λίγο υαλουρονικό αποτελούν ρουτίνα ομορφιάς όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για τους διάσημους άντρες της showbiz.

Και όμως, αποδεικνύεται ότι ακόμη και οι πιο σέξι άντρες του Hollywood, υπέκυψαν σε ένα επιπλέον χέρι βοήθειας, μιας και ο συγκεκριμένος χώρος είναι αρκετά απαιτητικός και η εικόνα τους πρέπει να είναι αψεγάδιαστη.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος: “Κορονοπάρτι” εν πλω σταμάτησε το Λιμενικό

Μύκονος: Ανήλικος εκβίαζε 12χρονη με ροζ βίντεο και φωτογραφίες

Ολυμπιακός: Το “αντίο” στον Ζοζέ Σα