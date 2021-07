Οικονομία

85η ΔΕΘ: Η πρώτη Covid free έκθεση της Ευρώπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για την 85η ΔΕΘ, την πρώτη covid –free της Ευρώπης.

Η πρώτη Covid Free έκθεση της Ευρώπης γίνεται η 85η ΔΕΘ, που θα υποδεχθεί από τις 11 έως τις 19 Σεπτεμβρίου εκθέτες και επισκέπτες, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

«Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ότι η Ελλάδα ανοίγει τον εκθεσιακό κλάδο από 1ης Σεπτεμβρίου, η 85η ΔΕΘ θα είναι η πρώτη εκθεσιακή διοργάνωση στη χώρα μας που θα στείλει το μήνυμα του σεβασμού της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Η ΔΕΘ-Helexpo, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, είχε προχωρήσει από την πρώτη στιγμή στην κατάρτιση ενός αναλυτικού υγειονομικού πρωτοκόλλου την περσινή χρονιά και είναι απόλυτα έτοιμη να ανταποκριθεί στην απόφαση της Πολιτείας για Covid Free εκθέσεις από την 1η Σεπτεμβρίου», υπογραμμίζεται και σημειώνεται πως «στόχος του εθνικού εκθεσιακού φορέα θα είναι η δημιουργία ενός πλήρως ελεγχόμενου και ασφαλούς περιβάλλοντος, όπου η εκθεσιακή δραστηριότητα, αλλά και εκθέτες και επισκέπτες θα επιστρέψουν χωρίς φόβο στην κανονικότητα».

Μάλιστα, με τα νέα αυτά υγειονομικά δεδομένα, η 85η ΔΕΘ, που είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα, με κεντρικό θεματικό άξονά της το παρελθόν, παρόν και μέλλον της χώρας, αναμένεται να θέσει τον οργανωτικό πήχη για όλες τις ανάλογες εκθεσιακές διοργανώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Παγώνη: Χωρίς τείχος ανοσίας θα γυρίσουμε πάλι πίσω

Κολοσσαίο: Κόντρες για την αλλαγή στην αρένα (εικόνες)

Τσίπρας: Μην τολμήσει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις και κλείσιμο νοσοκομείων