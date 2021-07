Πολιτική

Δημόσιοι υπάλληλοι - Βορίδης: Στο πειθαρχικό όσοι αρνηθούν να εμβολιαστούν

Επιπτώσεις θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι σε περίπτωση που αρνηθούν να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.



Διευκρίνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι, εκτός και αν υπάρξει κάποια διαφορετική ρύθμιση, όσοι από τους δημοσίους υπαλλήλους αρνηθούν να εμβολιαστούν τους περιμένει παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο.



Αναφερόμενος στο θέμα της πιθανής απόλυσης, είπε ότι σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα για όποιον αρνηθεί να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις θα ενεργοποιείται η πειθαρχική διαδικασία. Για το αν ωστόσο τελικά θα απολυθεί κάποιος είναι απόφαση του συμβουλίου.



«Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι οφείλουν να εκπληρώνουν κάποιες συγκεκριμένες υγειονομικές προϋποθέσεις. Ο εργοδότης έχει ευθύνη. Όταν γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, όσοι δεν τηρήσουν την υποχρέωση μπαίνουν σε μια διαδικασία, κατά την οποία έχουν παραβιάσει τις νομικές τους υποχρεώσεις. Δεν πρόκειται να γίνει κάποια πρόσθετη νομοθεσία για αυτό, το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο», ανέφερε μεταξύ των άλλων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέου lockdown τόνισε ότι δεν είμαστε σε αυτή την φάση και πρόσθεσε ότι «αν υπάρχει νέο κύμα πανδημίας θα πλήξει τους ανεμβολίαστους όχι την οικονομία». Παράλληλα, δήλωσε αισιόδοξος για τα νούμερα του εμβολιασμού για το επόμενο διάστημα, ωστόσο σημείωσε ότι τώρα λόγω των μεταλλάξεων το τείχος ανοσίας ανεβαίνει στο 80%, σύμφωνα με τους ειδικούς.

