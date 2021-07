Οικονομία

“Ελλάδα 2.0”: Ξεκινούν τα πρώτα 12 έργα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης Υπουργός, Θ.Σκυλακάκης, έδωσε την έγκριση για τα πρώτα δώδεκα έργα.

Εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία και ξεκινούν τα 12 πρώτα έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» συνολικού προϋπολογισμού 1,42 δισ. ευρώ.

Η έγκριση δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου. Τα έργα, συγκεντρωτικά, αφορούν σε υποδομές εκσυγχρονισμού του Δημοσίου και ψηφιοποίηση αρχείων, στην ενίσχυση συστημάτων για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού, στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 και στην αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης Αθηνών.

Αναλυτικά ανά κατηγορία στόχου τα έργα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών είναι τα ακόλουθα:

Στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του δημόσιου τομέα θα συμβάλλουν τα εξής έργα:

1. Βελτίωση του εξοπλισμού της ΑΑΔΕ με σκοπό την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους.

Προϋπολογισμός: 12,2 εκατ. ευρώ

2. Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOV-ERP. Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την Κρατική Διοίκηση.

Προϋπολογισμός: 36,1 εκατ. ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

3. Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών - Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών των φορέων του Δημόσιου Τομέα με παρουσία σε 4500 σημεία σε όλη τη χώρα.

Προϋπολογισμός: 32,1 εκατ. ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

4. Δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα δηλαδή το σύνολο των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης.

Προϋπολογισμός: 30,5 εκατ. ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

Στη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προβλέπεται να συμβάλλουν τα εξής έργα:

5. Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρεψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγων μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών.

Προϋπολογισμός: 69,4 εκατ. ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

6. Yπηρεσίες Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης που αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους -επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr

Προϋπολογισμός: 27,9 εκατ. ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

7. Αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το έργο αφορά στην επέκταση της παροχής ανοιχτών δεδομένων προς του πολίτες, τις επιχειρήσεις , την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με στόχο τη διαφάνεια, την ανοιχτή διακυβέρνηση, την έρευνα και την επιχειρηματική αξιοποίηση.

Προϋπολογισμός : 5,5 εκατ. ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Επιπλέον εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση τα έργα:

8. Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα - Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65. Πρόκειται για το βόρειο τμήμα του Ε65 μήκους 70,5 χλμ που ολοκληρώνει τον αυτοκινητόδρομο ώστε να αναβαθμιστεί η σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου με την Κεντρική Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό μέσω της Εγνατίας Οδού. Αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική δράση για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας στην κρίσιμη περίοδο της απολιγνιτοποίησης.

Προϋπολογισμός: 480 εκατ. ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Υποδομών

9. Ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο που αφορά στην ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών από όλα τα 390 υποθηκοφυλάκεια της χώρας (ο ογκος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600 εκ. σελίδες) και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου τα αρχεία θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σε άλλα συναφή πληροφοριακά συστήματα.

Προϋπολογισμός: 242,4 εκατ. ευρώ





10. Τοπικά Πολεοδομικά Σχεδια και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που αποσαφηνίζουν και κατοχυρώνουν θεσμικά το πολεοδομικό πλαίσιο (χρήσεις γης, όροι δόμησης κλπ) στο οποίο βασίζεται η χωροθέτηση πάσης φύσεων έργων και επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών.

Προϋπολογισμός: 345,2 εκατ. ευρώ

Φορέας Υλοποίησης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

11. Αποκατάσταση - Συντήρηση - Ανάδειξη μνημείων Ακρόπολης Αθηνών που αφορά εργασίες αναστήλωσης στον Παρθενώνα και τα τείχη, συντήρηση μνημείων, διαμόρφωση της δυτικής πρόσβασης, φωτογραμμετρίες και 3D αποτυπώσεις κ.α.. Το έργο καθιστά δυνατή την διαρκή συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου που αποτελεί ορόσημο για τη χώρα και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και αξιοθέατο υψηλού συμβολισμού με καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση τουρισμού στην Αθήνα.

Προϋπολογισμός: 10 εκατ. ευρώ

Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Πολιτισμού

12. Τέλος, προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης προχωράει το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, το οποίο ήδη τρέχει και παρέχει - με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια- επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop), στηρίζοντας έμπρακτα 325.000 οικογένειες με 560.000 παιδιά και νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών.

Προϋπολογισμός 129,2 εκατ. ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσι: δώρο γενεθλίων στον 100χρονο φανατικό οπαδό του (βίντεο)

Δημόσιοι υπάλληλοι - Βορίδης: Στο πειθαρχικό όσοι αρνηθούν να εμβολιαστούν

Γερμανία: Φονικές πλημμύρες παρέσυραν σπίτια (εικόνες)