Κορονοϊός - Ίος: κρούσματα σε τουρίστες, σε καραντίνα 15 άτομα

Πρόκειται για νεαρούς Ιταλούς που επέλεξαν να έρθουν στην Ελλάδα για να γιορτάσουν το απολυτήριο λυκείου τους. Τι αναφέρουν ιταλικά ΜΜΕ.

Δεκαπέντε νεαροί Ιταλοί βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση στην Ίο, επειδή πέντε από αυτούς διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, σύμφωνα με την εφημερίδα της Βενετίας Il Gazzettino

Οι νέοι, ηλικίας 19 ετών, προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Βενετίας και επέλεξαν να έρθουν στην Ελλάδα για να γιορτάσουν το απολυτήριο λυκείου τους. Σύμφωνα με την Il Gazzettino, και οι 15 θα πρέπει να υποβληθούν σε νέα τεστ από τις ελληνικές υγειονομικές αρχές.

Παράλληλα, όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, η ιταλική κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να ακολουθήσει τη «συνταγή Μακρόν» και να επεκτείνει την χρήση της «πράσινης κάρτας εμβολιασμένων» για την είσοδο των πολιτών σε καφέ, εστιατόρια, μετρό και σειρά δημόσιων χώρων.

Αναμένεται να διαπιστωθεί, όμως, πώς θα κινηθεί ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, από την στιγμή που η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι (η οποία μετέχει στην κυβερνητική πλειοψηφία) έχει δηλώσει αντίθετη στην υιοθέτηση του συγκεκριμένου μέτρου.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, τέλος, λόγω της συνεχούς διάδοσης της παραλλαγής Δέλτα του κορονοϊού, δεν αποκλείεται οι ευρύτερες περιοχές της Ρώμης, της Νάπολης, αλλά και τα νησιά της Σαρδηνίας και της Σικελίας, από «λευκή ζώνη» που είναι σήμερα, να ξαναγίνουν «κίτρινη ζώνη», με ενδεχόμενη επιβολή κάποιων περιορισμών.

