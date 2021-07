Πολιτική

Κορονοϊός - Πελώνη: Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού δεν θα συνδέεται με απολύσεις

Τι είπε για την πορεία της πανδημίας στην χώρα. Τα νέα μέτρα στην εστίαση. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την ρύθμιση οφειλών.



«Οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν για άλλη μια φορά. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» -που κατατέθηκε δεύτερο και εγκρίθηκε τρίτο από την ευρωπαϊκή επιτροπή- είναι ένα από τα πρώτα δώδεκα που εγκρίθηκαν από το Ecofin. Είμαστε -όπως τόνισε σε σχετική ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- σε μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα» τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Στόχος τώρα είναι η βέλτιστη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που για τη χώρα μας ανέρχονται στα 30,5 δισ. ευρώ. Αναμένεται μάλιστα να εκταμιευθούν έως το τέλος Ιουλίου, τα πρώτα 4 δισ. ευρώ και έως το τέλος του έτους 7,5 δισ. ευρώ» πρόσθεσε.

Η κ. Πελώνη επισήμανε ότι η έναρξη των εκταμιεύσεων επιτρέπει στην κυβέρνηση να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό της, που θα οδηγήσει, όπως είπε, στην επίτευξη ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, στη δημιουργία πολλών καλών θέσεων απασχόλησης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. «Και βέβαια θα λειτουργήσει ως μοχλός μετασχηματισμού της οικονομίας μας προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, καινοτόμο, δίκαιο, έξυπνο και πράσινο παραγωγικό μοντέλο. Θα στηρίξει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, στο κοινωνικό κράτος (υγεία, παιδεία, πρόνοια, κατάρτιση), σε έργα υποδομών, καθώς και ιδιωτικές επενδύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας» είπε.

Αναφερόμενη στην επιδημιολογική κατάσταση και τους εμβολιασμούς αφού σημείωσε ότι καταγράφεται σημαντική αύξηση νέων κρουσμάτων τόνισε ότι φέτος οι δυνατότητες άμυνας είναι εντελώς διαφορετικές. «Βρισκόμαστε σε μια νέα φάση, καθώς τώρα έχουμε όλοι στη διάθεσή μας την ασπίδα του εμβολίου, το οποίο είναι δωρεάν και άμεσα προσβάσιμο σε όλους. Και έχουμε όλοι ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας, στον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρό μας, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο έναντι του οποίου οι ανεμβολίαστοι μπορεί να λειτουργούν ως αναμεταδότες και εστίες μεταλλάξεων» είπε και πρόσθεσε «είναι χρέος όλων -κομμάτων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκκλησίας, συλλογικών φορέων- να ενώσουμε τη φωνή μας με αυτήν της επιστήμης και της λογικής προκειμένου να πειστούν όσοι συμπολίτες μας διατηρούν επιφυλάξεις για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αναγκαιότητα του εμβολιασμού».

«Το δίλημμα, λοιπόν, είναι σαφές: «Ή θα εμβολιαστούμε ή θα νοσήσουμε». Είναι καιρός να συσπειρωθούμε όλοι γύρω από μία κοινή πραγματικότητα. Και τότε θα διαπιστώσουμε ότι οι κοινοί κανόνες δεν διχάζουν, αλλά ενώνουν» τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους εμβολιασμούς σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει 9.480.000 εμβολιασμοί. «Πάνω από 5.330.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει έστω μια δόση και περισσότεροι από 4.430.000 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 28 Ιουνίου μέχρι χθες, 590.000 πολίτες έκλεισαν το ραντεβού της πρώτης δόσης. Το 1 στα 3 από αυτά κλείστηκε από πολίτες της ηλικίας 18-29 ετών» είπε.

Επιπλέον ανέφερε ότι ανοίγει το απόγευμα η πλατφόρμα στην οποία μπορούν να κλείνουν ραντεβού εμβολιασμού με το εμβόλιο της Pfizer οι έφηβοι 15-17 ετών σημειώνοντας ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν κλείσει τα 15 (γεννημένοι έως 15/07/2006). «Κάθε 15 μέρες θα ανανεώνεται και θα εντάσσονται όσοι έχουν κλείσει τα 15.Το ραντεβού θα μπορεί να το κλείσει οποιοσδήποτε από τους γονείς που ανήκει στην ίδια οικογενειακή μερίδα με το παιδί. Μπορεί, επίσης, να κλειστεί στα ΚΕΠ ή στα φαρμακεία. Τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται για εμβολιασμό στα εμβολιαστικά κέντρα συνοδευόμενα από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους» είπε.

Επίσης επανέλαβε ότι ύστερα από την εισήγηση της Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής η κυβέρνηση αποφάσισε την υποχρεωτικότητα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία της υγείας των ευάλωτων συμπολιτών μας: στις ιδιωτικές και δημόσιες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Φροντίδας ΑμεΑ, και στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας, διαγνωστικά Κέντρα, Κέντρα Αποκατάστασης, Κλινικές, Νοσοκομεία, δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

«Παράλληλα, η κυβέρνηση φροντίζει να δώσει ελευθερία στους πολλούς και προστασία σε όλους. Στο πλαίσιο αυτό, από αύριο 16 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας, τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα μπορούν να λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους και να συμπληρώνουν το 85% της χωρητικότητάς τους. Έως τις 31 Αυγούστου σε όλους τους χώρους ψυχαγωγίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο καθήμενων πελατών. Οι εξωτερικοί χώροι στους οποίους λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι αμιγείς ή μικτοί» είπε.

Για τους αθλητικούς αγώνες υπενθύμισε ότι θα διεξάγονται με θεατές μόνο σε αμιγείς χώρους, κλειστούς ή ανοιχτούς και η χωρητικότητά τους θα ανέρχεται στο 80%.

«Οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί. Στην πρώτη παράβαση για τα καταστήματα εμβαδού κάτω των 200 τ.μ., το διοικητικό πρόστιμο ορίζεται στα 2.000 ευρώ και 7 ημέρες αναστολή λειτουργίας από την επομένη, ενώ για τα καταστήματα εμβαδού άνω των 200 τ.μ., το πρόστιμο θα είναι 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επίσης από την επομένη για 7 ημέρες. Στην περίπτωση δεύτερης παράβασης, για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από την επομένη για 15 ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση τρίτης παράβασης, για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας, προβλέπεται προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας του καταστήματος για 60 ημερολογιακές ημέρες» τόνισε η κ. Πελώνη .

Τέλος αναφερόμενη στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού είπε ότι αύριο, στις 9:00, θα συναντηθεί με τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, Thierry Breton. Στις 14:00, θα συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για τις Διοργανικές Σχέσεις και Διερεύνηση Προοπτικών, Maros Sefcovic.

Ερωτήσεις δημοσιογράφων

«Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού δεν θα συνδέεται με απολύσεις», επανέλαβε απαντώντας σε ερωτήσεις στο briefing των πολιτικών συντακτών η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Η κ. Πελώνη κληθείσα να τοποθετηθεί επί των δηλώσεων του Υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, σχετικά με τους δημοσίους υπαλλήλους, τόνισε πως ο Υπουργός αναφέρθηκε στο ισχύον πλαίσιο, ενώ προανήγγειλε πως το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού θα ανακοινωθεί την προσεχή εβδομάδα. Προσέθεσε, μάλιστα, ότι «το πλαίσιο αναφορικά με τις δημόσιες δομές θα εξειδικευθεί εν ευθέτω χρόνω, αυτό, που έχει ανακοινωθεί αφορά στις ιδιωτικές δομές, όπως οι Οίκοι Ευγηρίας και προβλέπουν αποχή από την εργασία άνευ αποδοχών για όλους όσοι αρνούνται να εμβολιαστούν». Ερωτηθείσα σχετικώς η κυβερνητική εκπρόσωπος επιβεβαίωσε πως στην επιτροπή Λοιμωξιολόγων «συζητείται η αυστηροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου, που αφορά στις κατασκηνώσεις», ενώ κληθείσα να σχολιάσει δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνι Γεωργίαδη περί τοπικά lockdown μόνον για τους ανεμβολίαστους σημείωσε ότι «πρόθεση της κυβέρνήσης είναι να μην πάει σε οριζόντια lockdown και δεν θα πάει σε τέτοια, από τη στιγμή που υπάρχει η ασπίδα του εμβολιασμού, την οποία πρέπει όλοι να αξιοποιήσουν». Προσέθεσε, δε, ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε σημειακές παρεμβάσεις, εφ όσον κάτι τέτοιο χρειαστεί, υπενθυμίζοντας ότι η πανδημία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Κληθείσα να σχολιάσει τα χθεσινά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η κ. Πελώνη αρκέστηκε να απαντήσει «κρίμα».

Σε ερώτηση για το κατά πόσον η κυβέρνηση εξετάζει την προοπτική να επεκτείνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και στους φοιτητές, η κυβερνητική εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση θέλει ανοιχτά Πανεπιστήμια και σχολεία» επισημαίνοντας ότι «η εκστρατεία πειθούς συνεχίζεται, ως εκ τούτου, ελπίζουμε να πειστούν και οι πλέον δύσπιστοι, ίδιως όλοι όσοι ανήκουν σε ευπαθείς του πληθυσμού». Ερωτηθείσα για το εάν επίκειται αυστηροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, που αφορούν στην Εκκλησία, η κ. Πελώνη τόνισε ότι «η Εκκλησία στήριξε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια εμβολιασμού και έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα με το να απομωνώνει μεμονωμένες φωνές. Έχει την δύναμη να επηρεάσει το ποίμνιο καλώντας τους πολίτες, ιδίως αυτούς, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, να εμβολιαστούν».

Σε ερώτηση για το που κατέληξαν οι συζητήσεις κυβέρνησης - θεσμών σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών, η Αριστοτελία Πελώνη αποκάλυψε ότι «το πακέτο κλείδωσε, έγινε δεκτή η πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών και οι συζητήσεις με τους θεσμούς κατέληξαν σε ένα γενναίο σχήμα ρύθμισης για τους κορονόπληκτους, τις λεπτομέρειες του οποίου θα ανακοινώσει πολύ σύντομα ο κ. Σταικούρας».

Σε ερώτηση για το εάν ο κατηγορούμενος αστυνομικός στην υπόθεση της 19χρονης στην Ηλιούπολη ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως ερωτά ο ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Πελώνη απήντησε πως «δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας».

Τέλος σε ερώτηση σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού, επικαλούμενος δημοσιεύμα εφημερίδας, η κ.Πελώνη έκανε λόγο για «ξαναζεσταμένο φαγητό» τονίζοντας ότι «ο κ. Τσίπρας πρέπει να έχει πολλά προβλήματα στο εσωτερικό του για να ξαναζεσταίνει το ίδιο φαγητό». Προσέθεσε, μάλιστα: «Δεν νομίζω πως υπάρχει συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, πρόκειται για ξαναζεσταμένο φαγητό, δεν υπάρχει καμία σκιά, όπως έχουν ξεκαθαρίσει όλες οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ας κάνει ο κ. Τσίπρας ό,τι τον φωτίσει ο Θεός».

