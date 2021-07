Life

"Στο σφυρί" το παιδικό ποδήλατο της Νταϊάνα

Ποια είναι η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας

Το παιδικό κόκκινο ποδήλατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα με το οποίο έπαιζε στο οικογενειακό της κτήμα κατά τη δεκαετία του 1970, δημοπρατείται. Όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών East Bristol Auctions, αναμένεται η τιμή του ποδηλάτου μάρκας Raleigh Chopper να είναι μεταξύ είκοσι και τριάντα χιλιάδων λιρών.

Αρχικά δημοπρατήθηκε από τον Λόρδο και τη Λαίδη Σπένσερ και αγοράστηκε από την οικονόμο της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Maudie Pendrey. Το ποδήλατο συνοδεύεται επίσης από μια ιδιόχειρη χριστουγεννιάτικη κάρτα που έστειλε η Νταϊάνα το 1994 στην οικονόμο, για τα 30 χρόνια προσφοράς στο πατρικό της σπίτι.

Αφού φυλάχθηκε από την οικονόμο το ποδήλατο πωλήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και στην συνέχεια εκτέθηκε σε μουσείο για αρκετά χρόνια. Κατασκευάστηκε από την Trust Manufacturing Co, και είναι σε άριστη κατάσταση. Δεν είναι το πρώτο αντικείμενο της πριγκίπισσας που θα δημοπρατηθεί με υψηλό χρηματικό ποσό.

Τον Μάιο, ένα μπλε ποδήλατο που χρησιμοποιούσε η πριγκίπισσα όταν ζούσε στο Λονδίνο πουλήθηκε για 44.000 λίρες, και τον Ιούνιο το αυτοκίνητό της Ford Escort πουλήθηκε για 55.000 λίρες. Το ποδήλατο θα δημοπρατηθεί στις 24 Ιουλίου τη δεύτερη ημέρα της Δημοπρασίας Ειδικών Παιχνιδιών.

